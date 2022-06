Руският газов гигант "Газпром" реши да не изплаща дивиденти от миналогодишните финансови резултати, за първи път от последното подобно решение през 1998 г., което доведе до голям спад на акциите му с 27%.

"Акционерите решиха, че в настоящата ситуация не е препоръчително да се изплащат дивиденти за резултатите за 2021 г.", обяви зам.-изпълнителният директор Фамил Садигов, цитиран от Reuters. По думите му "Газпром" предпочита да се съсредоточи върху руската регионална газификация, подготовката за отоплителния сезон и плащането на предстоящото повишение на данъците. Газпром: Палач или спасител на Европа от газовото бедствие?

След новината акциите на "Газпром" се сринаха с близо 30% на Московската фондова борса, тъй като решението отмени препоръката на борда на директорите за изплащане на дивидент от 52,53 рубли на акция, което би било най-големият дивидент, раздаван досега.

Нарастващите цени на газа донесоха на енергийния гигант нетна печалба от 2 трилиона рубли (близо 37 млрд. долара) за 2021 г. - абсолютен рекорд в 30-годишната история на компанията. При тези финансови резултати "Газпром" трябваше да раздаде на акционерите си огромен дивидент от 1,2 трилиона рубли, или 22,8 милиарда долара по настоящия обменен курс, пише Financial Times.

Държавната компания обяви новата си дивидентна политика през 2019 г., планирайки да изплати 50% от печалбата си до 2022 г. - решение, което бързо го превърна в най-голямата компания по пазарна капитализация в Русия. Най-големият акционер в компанията обаче остава руската държава, която директно притежава 38% от акциите с допълнителни 12% собственост на две други държавни компании.

Вместо да плати дължимото на своите инвеститори, газовият гигант смята да похарчи 526 млрд. рубли (или 10 млрд. долара) до 2025 г., за да увеличи газификацията на Русия от сегашното ѝ ниво, което е 72%.

