"Вкусно и точка": Руският наследник на McDonald's отвори в Москва

Гигантът за бързо хранене McDonald's напусна Русия в знак на протест срещу войната в Украйна и продаде своите над 800 ресторанта на руския бизнесмен Александър Говор, който притежава компанията "ГиД", която управлява 25 вериги ресторанти в Сибир, включително Томск. McDonald's обяви за продан ресторантите си в Русия

През уикенда първите ребрандирани ресторанти отново отвориха врати в Москва. Освен това те имат и ново име: "Вкусно и Точка" в превод "Вкусно и това е".

Знаменитото лого на McDonald’s е заменено със стилизирана буква М, направена, вероятно, от два броя пържени картофки, и точка. В новооткритите ресторанти за бързо хранене например клиентите няма да могат да си поръчат легендарния бургер "Биг Мак".

Според "Комерсант", позовавайки се на Пароев, не всички менюта ще бъдат налични в първите седмици на ресторантите за бързо хранене поради трудности с логистиката и опаковането.

Но като цяло новите собственици се надяват посетителите да не забележат твърде много разлики. "Нашата цел е гостите да не забележат разлика нито в качеството, нито в атмосферата", заяви Олег Пароев, директор на "Вкусно и Точка" на водещия ресторант на площад Пушкин, където преди 32 години отваря първият московски McDonald’s.

Откриването мина под мотото: "Името се променя, любовта остава". Но един протестиращ мъж прекъсна събитието, с викове "върнете Биг Мак!" Според новата компания съставът на бургерите не се е променил и оборудването остава

Russian history in two badges. I got the red badge in 1990 the day the first Moscow McDonald’s opened ( I queued 3 hrs to get in). The other badge I got today when the Russian replacement for McDonald’s opened. McDonald’s quit Russia in protest at Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/bAUsae9cpr