Какво предлага онлайн казиното Betway?

Betway e международен хазартен оператор със страхотна репутация. Той разполага с официален букмейкърски сектор, както и с казино предложения от всякакъв ранг. Ако и вие искате да играете в казино Betway BG, добре е предварително да се осведомите относно неговите продукти. Тук сме именно за това. Вижте какво точно предлага онлайн казиното Betway и на какво обичат да играят родните му почитатели от България.

Обхват на казино услугите в Betway

Betway е едно гигантско казино. Регистрирайки се в тази страница, ще намерите огромен брой от игри и предложения. Веднага бързаме да отбележим, че хазартните продукти са толкова много, че са разделени на отделни категории. Разбира се, това само трябва да ви радва, защото е начин да намерите търсената от вас игра по-бързо и по-лесно. Голяма част от наличните игри в Betway са достъпни не само в традиционен режим с реални пари, но и в демо режим. Демо режимът ви дава право да тествате даден продукт, без да инвестирате и един лев в него. На практика се играе с предоставени от компанията виртуални чипове. Това обаче означава, че в демо режим няма как да спечелите истински пари. От друга страна, демо вариантът е начин да наберете опит в дадена игра, както и да тествате необичайна стратегия за повече печалби. Освен тези два режима, Betway разполага и с традиционните алтернативи за десктоп игра и за мобилни залози. Мобилните ви опции са две – универсална мобилна версия на официалния сайт, както и приложения за най-известните операционни системи. Последно, но не по важност, в Betway игрите са разделени в две основни категории – традиционни игри в казино лобито и казино на живо. Във втората секция се изправяте срещу истински играчи, също регистрирани като вас, и то в компанията на истински крупиета.

Видове игри в Betway

Нека разгледаме основните хазартни жанрове в Betway. В тази платформа можете да избирате, на първо място, между стотици слотове. Тук има рулетки с 3 или 5 барабана, както и многолинейни предложения, а също така и уникални заглавия с пакети от безплатни врътки и бонус нива. Освен това, играчите с повече опит могат да се радват на богато разнообразие от игри на маса и игри с карти. В Betway има няколко версии на рулетка, включително Американска и Европейска, както и по-нестандартни нейни алтернативи. Казиното предлага и голям набор от блекджек маси, включително и такива за големите играчи, залагащи „на едро“. В Betway има и доста бързи игри, в това число и популярните джакпот продукти, сред които и не малко заглавия с прогресивни джакпоти. Срещат се и така наречените Penny Games, които пък са игри за хората с ограничен бюджет, тъй като ставките в тях са минимални. За големите разбирачи в казино сферата са предвидени и доста бакара и покер маси.

Кой предоставя игрите на Betway?

По-опитните играчи избират хазартните продукти, които да тестват не само по жанр и заглавие, но и по техния създател. В Betway ще намерите уникална селекция от игри, разработени от най-големите имена в индустрията. Компанията използва казино софтуерните продукти на следните разработчици: Evolution Gaming, Bet Games, Pragmatic Play, Real Dealer, NetEnt, Microgaming, IGT, Blueprint, Just for the Win, Crazy Tooth и Oryx Gaming.