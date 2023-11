Да печелиш от хобито си: Може ли инвестицията в играчки да носи пари?

46

Може ли инвестицията в ретро играчки да бъде печеливша? За Лау Тек Кенг, който сега живее в Сингапур любовта му към играчките се е превърнала в процъфтяващ бизнес.

Лау започва да продава винтидж фигурки с приятелите си през 2005 г., докато работи на пълен работен ден като техник.

„Много от нас, родените през 70-те, не бяха толкова богати, че да си купуват много играчки, но сега сме около 40-годишни и разполагаме с някакви пари, с които можем да се опитаме да си купим спомени“, споделя той пред CNBC.

„Когато тези покупки започнаха да стават популярни сред клиентите, реших защо да не се опитам да направя това своя работа“, посочва той, като споделя, че откакто отваря физическия си магазин в Сингапур преди 15 години, приходите нарастват бавно, но стабилно.

Неговият магазин Past Time Collectable продава колекционерски предмети от хитови продукции като Ultraman, Macross, Robotech, M.A.S.K и Power Rangers, като цените варират от едва 4 до 3800 долара.

Докато традиционните инвестиции като акции и недвижими имоти са по-често срещани и предпочитани, някои хора гледат на винтидж играчките като на уникален, забавен и печеливш начин за инвестиция.

Правилата на търговията

Инвестицията в играчка за мнозина често е преди всичко хоби и страст.

Колекционерът на фигурки Денис Пек е събрал над 2000 играчки през последните 20 години. Той е обикалял и разглеждал битаци, сайтове, търгове и магазини по цял свят за колекционерски предмети от любимите му предавания.

Пред CNBC той споделя, че препродава само, за да реорганизира и актуализира своята колекция. „Вероятно съм инвестирал около 80 000 долара в колекцията си, но го правя най-вече защото я обичам. Но предполагам, че стойността на тези артукили заедно, ще струват много и са нещо като актив за бъдещето“, казва той.

Той вярва, че стойността на играчките втора употреба идва от това колко добре са запазени те, колко уникални са частите – особено комплекти, първоначално произведени в много малки количества.

Колекционерите често търсят артикули още в оригиналната им опаковка, като някои са доволни само да притежават кутията. „Някои хора купуват играчките и дори не ги отварят. Те казват, че са щастливи просто да видят кутията и да имат това в нея“, обяснява Лау.

Тенденции

Основателят и главен изпълнителен директор на MINT Museum of Toys, Чанг Янг Фа, притежава над 50 000 колекционерски предмета, като около 10% от тях са изложени в музейя му в Сингапур.

„Хората през различните периоди събират различни неща, но най-общо казано, повечето от популярните играчки са герои“, казва Чанг за смените в колекционерските предпочитания през поколенията, които е наблюдавал.

Той добави, че колекционирането на ретро играчки започва да се развива в началото на XX век и верните почитатели продължават да търсят играчки от големи продукции като Marvel или Naruto и от нетолкова популярни филми и предавания. „Подобно на Star Wars или Barbie, хората искат да си купят спомени и това създава търсене на пазара“, обяснява Чанг.

„Пандемията, при която повече хора работеха от вкъщи, също увеличи търсенето. Вярвам, че мнозина искаха да направят работните си места малко по-уютни и затова украсяваха с фигурки и пр., създавайки известна тенденция да купуват повече играчки за себе си“, посочва той.

Порасналите деца са движеща сила зад ръста на продажбите на нови играчки.

Данните от консултантската фирма Circana, бивша NPD, показват, че хората на възраст 18 и повече години представляват 14% от продажбите на играчки в САЩ за 12-те месеца до септември 2022 г., което е ръст с 19% спрямо 2021 г.

„Има синергия между винтидж играчки и рестартиране на играчки като GI Joe, Masters of the Universe, Strawberry Shortcake и т.н.“, споделя Джеймс Зан, главен редактор на „The Toy Book“ и старши редактор на „ The Toy Insider“.

Зан обясни, че Mattel's Masters of the Universe Eternia Playset, който се продаваше за около 100 долара нов през 80-те години, сега струва средно 5000 долара в оригинална кутия. Продуктът е толкова търсен, че Mattel започна кампания за групово финансиране миналата година, за да произведе нова версия, която ще бъде пусната през 2024 г.

