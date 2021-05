287

Хърватия ще купи 12 употребявани многоцелеви бойни самолета Rafale F3-R от Франция за 999 милиона евро. Целта на Хърватия: да купи 12 изтребителя до края на 2020 г.

Балканската страна избира офертата на Франция е по-изгодна от останалите три, представени съответно от САЩ, Швеция и Израел, обяви хърватското правителство в официално съобщение САЩ предлагат нови изтребители F-16 C / D Block 70, Швеция – нови самолети Gripen C / D, а Израел предлага употребявани самолети F-16 C / D Block 30, предава SeeNews.

Десет от самолетите Rafale, които ще бъдат закупени, са едноместни, докато останалите два са двуместни. Франция трябва да достави първите 6 изтребителя през 2024 г., а останалите 6 - през следващата 2025 г. "За най-изгодна цена Хърватия получава най-добре оценения и най-добре оборудван самолет", каза хърватският премиер Андрей Пленкович.

Освен самолетите предложението на Франция включва летателен симулатор, основен пакет въоръжение, наземно и изпитателно оборудване, резервни части, обучение на персонала, тригодишна техническа поддръжка и 12-месечна гаранция, съобщи правителството.

Чрез закупуването на самолета Хърватия ще постигне целта на страните членки на НАТО да похарчи 2% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за укрепване на своя отбранителен капацитет, отбеляза премиерът Андрей Пленкович.

Покупката на самолетите не е предоставяне на "нови играчки" на военните. "Тези самолети са основата на нашата сигурност", казва министърът на отбраната Марио Банозич.

Новите бойни самолети ще заменят старите съветски изтребители МиГ-21, използвани в момента от хърватските военновъздушни сили. Срокът на експлоатацията на летателните машини изтича през 2024 г.

Хърватското правителство стартира процедурата за доставка на 12 бойни самолета през юли 2019 г. По-рано същата година Хърватия отмени договорената покупка на 12 многоцелеви американски самолета F-16 Barak от Израел, след като сделката за 500 млн. долара беше блокирана от САЩ.

Освен от родната им Франция, изтребителите Rafale се използват и от Египет, Индия, Катар и Гърция, а още няколко държави преговарят за покупката им. Бойните самолети са използвани в битки над Афганистан, Либия, Мали, Ирак и Сирия.