Кайли Дженър е най-добре печелещата звезда под 30 години

Риалити звездата и собственичка на козметична марка Кайли Дженър е най-високоплатената знаменитост под 30-годишна възраст, сочи класация на сп. Forbes.

В периода 1 юни 2017 - 1 юни 2018 година тя е спечелила 166,5 милиона долара, като общото ѝ състояние е достигнало 900 милиона долара. Преди време Forbes дори я поставиха на корицата си с уточнението, че скоро може да бъде милиардерка.

Дженър е полусестра на Ким Кардашиян и е част от риалити шоуто за семейството "Keeping Up with the Kardashians". Основната част от парите ѝ обаче идва от изключително успешната ѝ козметична серия Kylie Cosmetics. Кайли Дженър е само на 21 години. Преди няколко месеца стана майка за първи път.

На втора позиция в класацията на Forbes e 27-годишният британски поп музикант Ед Шийран, заработил за една година 110 милиона долара. Той имаше успешно турне, което ще продължи и през 2019 г.

Трети е 26-годишният бразилски футболист Неймар, чийто годишен доход е достигнал 90 милиона долара.

На четвърта позиция се нарежда певицата Тейлър Суифт с печалба от 80 млн. долара, а пети е изпълнителят The Weeknd с 57 млн. долара.

