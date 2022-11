Мондиал 2022: Какво ще стане с бирата, останала от Световното?

Бирата и футболът обикновено вървят ръка за ръка, но на Световното първенство в Катар 2022 това неписано правило беше нарушено, след като страната домакин забрани консумацията на алкохол на стадионите и по улиците само два дни преди началото на първенството. Два дни преди старта: Катар забрани продажбата на бира на Световното

Втората най-продавана марка бира в света през 2021 г. имаше договор за 75 милиона евро с Катар, но в крайна сметка продуктът ѝ няма да може да се използва. Той вече имаше точки за продажба, разпръснати из цяла Доха, които обаче няма да се използват.

Пиенето на алкохол ще бъде разрешено на строго определени места във фен зоните. Всеки фен ще може да закупи максимум четири халби по около 15 евро. "Е, това е странно", написа компанията в Twitter, след като научи за инцидента. Разкриха колко ще струва и къде ще се продава бирата на Световното

След забраната компанията се оказа със складове, пълни с бира, която се чуди какво да я прави. "Budweiser сега има скъп логистичен проблем какво да прави с разпределените запаси, които вече не може да продава, и може да има странични ефекти за договорите в тяхната верига за доставки", казва Илейна Бейлс, член на комисията на Лондонската асоциация на адвокатите.

Но това не обесърчи пироварния гигант и той намери хитро решение: да подари складираните тонове бира на страната, която спечели Световното първенство.

"Нов ден. Нов туит. Страната победител получава бирите. Кой ще бъде?", пишат от компанията в Twitter.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1