Тъмната страна на Катар 2022: Смърт, корупция, забрани и много похарчени пари

На прага сме на едно от най-значимите събития, случващи се на всеки 4 години – Световното първенство по футбол. На всеки 4 години светът е футбол. Мондиалът в Катар стартира тази неделя (20 ноември) и със сигурност ще се помни дълго и също толкова дълго ще се говори за него. Еуфория, победи, щастие, загуби, сълзи – футболът е социален феномен, който не може да остави безразличен никой, докоснал се веднъж до тази велика игра.

Но освен чисто спортната страна Световното първенство в Катар има и друго лице, друга тъмна страна. И именно с нея ще ви запознаем в следващите редове. Мондиал 2022 ще остане в историята с множество скандали, корупционни практики, невинни жертви, необичайно време, извънредно и премного похарчени пари, единствения в света сглобяем и разглобяем стадион, множеството ограничения и екстремно високата цена на алкохола, солените глоби и ред други парадокси и абсурди, с които светът на футбола не се е срещал досега. Или поне не в такива измерения. Абсурдите на Мондиал 2022: 100 евро за бира, спане в пустинята и глоба от 70 000 евро

Ще ви разкрием другото лице на настоящото Световно първенство и няколко интересни или малко известни тайни, които то пази.

Обикновено държавите, избирани за домакин на Световно първенство по футбол, са или ярки футболни нации с богата история като Англия, Германия и Франция, или при тях този спорт се радва на огромен интерес от местното население, както беше в Русия, Корея и Япония. Катар обаче не е нито едно от двете. Близкоизточната страна е най-малката в историята държава, в която ще се проведе Световно първенство. Нейното население е малко под 3 млн. души, но от тях едва 500 000 са катарци по рождение, а останалите са чуждестранни работници. А доколко Катар може да се определи като футболна сила, ви предизвикваме да назовете поне един катарски футболист.

Освен това страната никога не се е класирала на световно първенство. Най-голямото футболно постижение на Катар е класирането на четвъртфиналите на Азиатската купа през 2000 г. (азиатският вариант на Европейското първенство по футбол, б.р.). Поредно доказателство за липса на отношение към футбола е, че националният отбор на Катар периодично натурализира чуждестранни играчи като Емерсон Роял, Луиз Жуниор и др., за да повишат нивото на представянето.

Да спечелиш правото да приемеш Световно пъвенство по футбол изобщо не е лесно. Страните кандидатки трябва да покриват строги изисквания, свързани с качеството на стадионите, инфраструктурата, настаняването на феновете, безопасността и пр. Катар е обявен за победител в наддаването още през 2010 г., а още през май следващата година излизат наяве първите обвинения в корупционни схеми, появяват се съмнения за купен вот сред високопоставените служители на FIFA.

Замесено е и името на катарския футболен благодетел Мохамед бин Хамам, който по това време е президент на Азиатската футболна конфедерация. За него се твърди, че е бил в основата на купените гласове и че именно чрез него някои членове на изборната комисия са получили средно по 1,5 млн. долара. А именно тази комисия гласува кой ще домакинства Световното.

През следващите години изплуват и още разкрития. Според едно от тях, публикувано от Sunday Times, Катар са дали общо 880 млн. долара под формата на подкупи, за да си осигурят правото да домакинстват тази година. Преки доказателства, разбира се, няма и до днес, но самото спечелване на наддаването на Катар е странно, предвид, че останалите страни кандидати през 2010 г. бяха САЩ, Южна Корея, Япония и Австралия, все нации с доста по-добре развит футбол.

Нещо повече, дни преди старта на Мондиал 2022 се появи скандална информация, че мачът на откриването между Катар и Еквадор е бил уговорен в полза на домакините. Според популярния в арабския свят журналист Амджад Таха катарците са подкупили 8 от националите на Еквадор с 7,4 млн. долара, а условието е двубоят да завърши 1:0 с гол през второто полувреме. По думите му петима души – и еквадорци, и катарци, са потвърдили това. Доколко е вярна тази информация, предстои да разберем.

Откакто Световното първенство по футбол съществува изобщо, то винаги се е провеждало през лятото. Не и този път. Сега то ще се проведе между 21 ноември и 18 декември. Защо през зимата? Защото лятото в Катар е наистина много горещо. Обикновено Световното се провежда през месеците юли и август, когато е и паузата между сезоните на големите европейски футболни първенства, като Висша лига, Ла лига, Серия А и Бундеслигата. Тогава обаче температурите в Катар могат да достигнат до +50°C. Независимо, че стадионите имат модерни климатични системи, подобни екстремни горещини са опасни както за футболистите, така и за привържениците. Поради тази причина през 2015 г. окончателно е решено Световното първенство да се проведе през зимата, когато температурите са около +25°C.

Това естествено не беше добре прието нито от феновете, нито от футболните лиги. Зимното световно размести сериозно вътрешните първенства. Футболистите от Висшата лига например, ще имат само една седмица пауза между последния си клубен мач и първия на Световното. Заради крайно недостатъчното време както за почивка, така и за аклиматизация към времето в Близкия изток, това може да доведе до сериозни контузии. Ситуацията е такава не само в Англия, но и в останалите европейски първенства. Купата на Африканските нации, която традиционно се провежда през зимата, също беше преместена от януари за юни. Qatar Airways оряза полетите си, за да освободи място за футболните фенове

Цената на едно Световно първенство особено много зависи от това къде се провежда. В държава с развит футбол, като Франция например, Световното първенство през 1998 г. струваше 2,3 млрд. долара. Сумата е относително малка, поради факта, че Франция разполага с подходящи стадиони, инфраструктура и всичко необходимо. Сходна е ситуацията и със Световното в Германия през 2006 г., което струваше 4,6 млрд. долара. Последният Мондиал в Русия през 2018 г. беше по-скъп – около 11,6 млрд. долара. Причината е, че трябваше да се строят нови стадиони и магистрали, освен да се реновират и старите.

Колко обаче струва Катар 2022? Напълно логично – много. Наистина много. Предвид факта, че в страната почти няма стадиони, а пътищата не са много, катарците са похарчили скандалните над 220 млрд. долара – за магистрали, летища, метро и 8 стадиона. Жалкото обаче е, че голяма част от стадионите ще останат неизползвани след края на Мондиал 2022.

Най-шокиращото е, че Мондиал 2022 струва повече отколкото всички проведени световни първенства досега, взети заедно.

Стадион 974 е футболно съоръжение в Рас Абу Абауд, Доха, Катар и е единственият разглобяем и първият временен стадион в света. Отворен е на 30 ноември 2021 г. и е направен от 974 рециклирани транспортни контейнера. Стадионът е с капацитет от 40 000 души и ще бъде ползван за 7 мача от Световното първенство, след което ще бъде демонтиран.

Съоръжението е проектирано от Fenwick Iribarren Architects. Той е изграден върху крайбрежна площ от 450 000 кв. м. и е разположен на изкуствен нос. Има модулен дизайн и включва 974 рециклирани транспортни контейнера, като почит към индустриалната история на обекта и международния телефонен код на Катар (+974). Някои от контейнерите съдържат удобства за стадиона като бани. След края на първенството транспортните контейнери и седалките, използвани от стадиона, ще бъдат демонтирани и предоставени като помощ на други слабо развити страни.

За да бъде изградено и подготвено всичко необходимо за Световното първенство са нужни много хора. Затова около 94% от работниците в Катар са всъщност мигранти от Индия, Бангладеш, Пакистан и Филипините.

Чуждестранните работници обаче не могат да влязат в страната, без да са официално поканени от спонсор, който е и техният работодател. Тази система се нарича "кафала". Работодателят има почти пълни права над работника: без неговото писмено позволение служителят не може да си смени работата, да напусне страната, да изкара шофьорска книжка, да тегли банков заем. Тези работници се явяват роби на своите работодатели. Освен това и условията на труд са кошмарни – принудени са да спят буквално натъпкани по 30-40 души в помещение за не повече от 10. Работят по 12 часа, 6 дни в седмицата и взимат недостатъчни за европейските стандарти надници.

За да спестят пестят още пари, работодателите не инвестират достатъчно в обезопасяване на обектите и резултат на това по строежите на магистрали и стадиони за Световното, смъртта си са намерили хиляди работници.

Над 6700 работници от Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш и Шри Ланка са загубили живота си в Катар, откакто емирството спечели домакинството си на Световното първенство по футбол преди 10 години, разкрива Guardian.

Разследването е установило, че средно по 12 мигранти от тези 5 държави от Южна Азия са губили живота си всяка седмица от декември 2010 г. Данните от Индия, Бангладеш, Непал и Шри Ланка разкриват, че 5927 работници са загинали в периода 2011-2020 г. А информация от посолството на Пакистан в Катар сочи, че между 2010 и 2020 г. са загинали 824 пакистански работници.

Още по-ужасното е, че общият брой на жертвите е значително по-висок, тъй като в тази статистика не влизат смъртните случаи в Катар с работници от други държави, като Филипините и Кения. Смъртните случаи от последните месеци на 2020 г. също не са включени.

От друга страна ФИФА и Комитетът за Световната купа в Катар твърдят, че само 3 души са загинали и смъртта им е пряко свързана с работата на строителните обекти за Мондиала. Има и други 37 смъртни случая на работници, но смъртта им не е пряко свързана с работата им. Според данни на ФИФА в пиковите фази на строителната дейност са били заети над 30 000 работници. Домакинството на Световното първенство е довело до строителен бум в Катар, като са били изградени нова метро мрежа, магистрали, хотели, разширение на летището, цял нов град – Лусаил и пр.

Общоприето е, че футболът и бирата са тясно свързани още от зората на любимата игра. Особено пък по време на Световно първенство. Но не и този път. В Катар ситуацията е различна. Мюсюлманската държава се ръководи частично от законите на шериата. А според тази ислямска правна система алкохолът е напълно забранен за мюсюлманите. Поради тази причина през 2010 г. 18 чужденци, арестувани за употреба на алкохол, получили по между 40 и 100 удара с камшик – официалното наказание за това престъпление. През 2013 г. катарец получил 40 удара, през 2015 г. друг местен жител получил също толкова.

В следващия месец по време на Мондиала няма да е по-различно. Алкохол ще се продава, но само за туристи немюсюлмани и то в лицензирани 5-звездни хотели и барове. Пиенето извън тях и появата в нетрезво състояние на обществени места ще се наказват с камшик за мюсюлманите и затвор до 6 месеца за всички останали. Разкриха колко ще струва и къде ще се продава бирата на Световното по футбол в Катар

Само 2 дни преди началото на турнира стана ясно, че на стадионите в Катар няма да се продава алкохолна бира. Във фен зоните около стадионите ще има бира, но на самите стадиони ще се предлага единствено безалкохолна такава. А цената на половин литър бира ще струва 50 катарски риала (13,73 долара или 13,29 евро) в главната фен зона на Мондиала, като ще могат да се купуват по максимум 4 бири. Във фен зоната ще се продава и безалкохолна бира за 30 риала (8,25 долара или 8 евро) и безалкохолни напитки за 15 риала (4,10 долара или 4 евро). Катар забрани бирата на стадионите дни преди началото на Световното

Освен това домакините въведоха и в продажба билети за въпросните фен зони. Тоест никой няма да може да влезе и да гледа мача, без да има билет. Champions Sports Bar в луксозния хотел Marriott Marquis в Доха вече определи цена от 1000 риала (около 270 евро) за достъп до гледане на полуфиналите и финала, с ваучер за 3 напитки, като феновете ще могат да избират между две марки бира и чаша вино. Мачовете от груповата фаза са по-евтини – 200 риала (около 50 евро), но ако искате повече напитки, всяка следваща ще ви струва по 100 евро.

А ако случайно някой турист му хрумне безумната идея да внесе наркотици в Катар и бъде заловен, то камшикът ще отстъпи място на бесилото – официалното наказание за това престъпление.

Междувременно министерството на правосъдието на Катар официално съобщи, че всеки който "издава, продава, препродава или разменя" билети за мачове от предстоящото Световно първенство, без разрешение от ФИФА, ще бъде глобен с 250 000 риала (над 67 000 евро). "Билети, които са прехвърлени непозволено, не са валидни и могат да бъдат анулирани по всяко време без предизвестие. Всеки опит за прехвърляне на билети е в нарушение на Условията за използване на пропуските и може да доведе до граждански и наказателни глоби и санкции", гласи съобщението.

Според информация на уебсайта, ако зрител е възпрепятстван да посети даден мач, той може да пусне билета си за препродажба в официалната платформа на световната футболна централа FIFA Ticketing.

Марк Бенет се мести в Катар, след като напуска компанията Thomas Cook, за да създаде клон на Qatar Airways – Discover Qatar – където прекарва 7 години. От Qatar Airways обаче разбират, че Бенет планира да започне работа в конкурентна саудитска компания. Нещо повече, според официалното разследване британецът изпращал до конкурентите имейли със строго секретна информация. Бенет е арестуван в централата на компанията в Доха през октомври 2019 г., със завързани очи и белезници, като прекарва 3 седмици в ръцете на катарската "тайна полиция". След като бил пуснат, Бенет разказал на свои приятели какво е преживял там. Той споделя, че е бил съблечен гол, периодично обливан с маркучи с ледена вода, бил бит, държан гладен и лишаван от сън в продължение на дни, пише британският вестник The Times.

В крайна сметка Бенет бил освободен, но властите задържат телефона, лаптопа и дори паспорта му, лишавайки го от възможността да напусне Катар. Затова британецът си наел хотелска стая в столицата Доха, където след няколко дни, в нощта на Коледа бил открит обесен. Според официалния доклад случаят е самоубийство. Според вдовицата на Бенет Нанси обаче мотиви за това няма.

