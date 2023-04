Защо Стинг получава по 5 000 долара всеки ден от рапъра Диди?

22

Рапърът Шон „Диди” Комбс плаща по 5 000 долара всеки ден на бившия вокалист на групата The Police Стинг. Причината за това е, че преди 25 години Диди използва песента на рок групата „Every Breath You Take” в своето хитово парче „I’ll Be Missing You”, посветено на легендарния рапър Notorious B.I.G.

Това става ясно от публикация на Диди в Twitter от тази седмица, в която посочва, че продължава да плаща на Стинг роялти такса в размер на 5 000 долара на ден за правата на песента, предава CNBC.

Рапърът прави признанието след като клип от 2018 година, в който Стинг казва, че „до края на живота си” ще продължи да получава 2 000 долара на ден от Диди за използваната песен, придоби повторна популярност в Twitter.

„Не”, написа Диди в публикацията си към видеото. „5К на ден. Любов за моя брат @Official Sting!”

Не за първи път финансовите договорки между изпълнителите се превръщат в новина. През 2003 година, Стинг посочи пред Rolling Stone, че когато Елтън Джон чул песента „I’ll Be Missing You” му казал „Ще станеш милионер!”.

Шон "Диди" Комбс; Снимка: Getty Images

„Пратих няколко от децата ми в колеж с постъпленията”, казва Стинг по онова време. „Като аз и Диди продължаваме да сме добри приятели.”

Дори Диди да пише чек за 5 000 долара 365 дни в годината за общата сума от 1.82 млн. долара на година, едва ли това нанася голяма вреда на личното му състояние.

По данни на Forbes, Диди е спчелил 90 млн. долара само през 2022 година, отчасти благодарение на партньорството с марката водка Ciroc. Личното състояние на Диди към края на 2019 година възлиза на 740 млн. долара.

