Кейт Мос е героиня на How To Spend It (HTSI), модното приложение на Financial Times, пред което разказа как от модел се е превърнала в бизнес дама.

Фотосесията на Кейт за HTSI е заснета в градината на дома ѝ в красивия Котсуолдс в Глостършир, Югозападна Англия.

В разговор с репортер на HTSI Кейт призна, че "винаги иска да има контрол" и че не е щастлива просто да бъде "лице" на нещо, създадено от други хора. Тя отдавна иска да твори за себе си - и по тази причина например стартира собствена лайфстайл марка Cosmoss, която вече е разработила линия продукти за грижа за кожата. Мос подчерта, че тя се различава от онези знаменитости, които просто са наети да рекламират даден продукт. Тя е единственият инвеститор в марката.

"Влагам собствените си пари в нея. Аз съм собственик на компанията. Не искам после да ми казват: "Трябва да направиш това и това, за да увеличиш продажбите". Искам сама да правя всичко така, както го чувствам."

Още през 2016 г. Кейт Мос открива своя собствена агенция за модели. Звездата признава, че собственият ѝ травматичен опит в моделството ѝ помага да бъде отговорен собственик на такъв бизнес. Като тийнейджърка Кейт се е сблъсквала например с това, че са я молили да се съблече, когато не е искала. Сега тя се опитва да се грижи за тези, с които сключва договори.

"Знам какво може да се случи. Ето защо по време на снимките винаги има някой около тях, за да не се възползват от положението им. И аз съм готова да се притека на помощ, ако се наложи. Мога да дам съвет. Ако някой се чувства неудобно, може просто да откаже. За мен беше трудно, защото години наред съм казвала "да" на всичко", казва моделът.

Кейт назова и няколкото неща, без които не може да живее. Сред тях, освен дрехите и козметиката, бяха и градински инструменти като лейка Spear & Jackson Kew Gardens Collection, както и одеяла от якова вълна, хайвер Caviar Princesse d'Isenbourg, комплект за пилатес и кашмирени чорапи за 200 евро.

