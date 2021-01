Изчезналият Джак Ма изненадващо се появи (ВИДЕО)

Китайският предприемач, основател на онлайн гиганта Alibaba, Джак Ма направи първата си публична проява от октомври миналата година, предадоха световните агенции.

Той се обърна във видеоконферентна връзка към стотици селски учители от различни региони на страната по повод отбелязвания днес Ден на просвещението на Буда. На този празник от 2015 г. Ма всяка година се среща със селски учители в южната провинция Хайнан и връчва награда, учредена от неговата фондация.

По-рано в този месец в социалните медии набраха скорост спекулации за местонахождението на милиардера след медийни съобщения, че той е пропуснал финалния епизод на телевизионно предаване, в което беше съдия. Ма не се е появявал публично от октомври, когато на форум в Шанхай отправи критики към китайската регулаторна система.

Малко по-късно властите неочаквано спряха планираното рекордно излизане на борсата на финтех компанията му Ant Group, която трябваше да пусне акциите си едновременно на борсите в Шанхай и Хонконг. В края на декември стана известно, че Alibaba е била уведомена от Управлението за контрол на пазарите на Китай, че срещу компанията се води разследване по подозрения в извършване на действия с монополен характер.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ