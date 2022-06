Кой и как прикрива огромното богатство на Владимир Путин?

Как се прикрива пътят на милиарди, които вероятно принадлежат на Путин? Мрежа от разследващи журналисти проследи различни авоари и имоти - дворци, яхти и банкови сметки, за които се твърди, че са на руския президент, разказва Deutsche Welle.

Колко богат е всъщност Владимир Путин? Един непубличен домейн от Русия предизвиква редица интересни въпроси, защото става дума за яхти, дворци, банкови сметки и имущества на много от доверениците на Путин. Германски разследващи журналисти от общественоправните медии WDR и NDR проучиха този въпрос.

Когато след началото на руската инвазия в Украйна на руския президент Владимир Путин бяха наложени санкции, това изглеждаше по-скоро като символичен акт, тъй като на хартия той не притежава нищо съществено. И все пак по информации в медиите Путин притежава луксозен дворец на Черно море (на снимката отдолу), а малко преди да започне войната в Украйна една луксозна яхта, за която се твърди, че е негова, набързo се прибра от Западна Европа обратно в Русия.

Бивши довереници на Путин, превърнали се в негови разобличители, в миналото са описвали системата на Путин така: близки приятели и доверени лица на руския държавен глава, обикновено олигарси от неговия най-близък кръг, държат дворци, яхти и друго богатство, до което той винаги има достъп. За съществуването на такава система говорят и разкритията около т.нар. "Досиета от Панама" (Panama Papers).

Така например след публикациите за двореца на брега на Черно море много бързо приятелят на Путин и виден олигарх Аркадий Ротенберг обяви публично, че имотът е негов, а не на руския президент. Двучасовият документален филм, разкриващ подробности около "Двореца на Путин", се радва на огромен интерес и до момента има над 124 милиона гледания в YouTube.

Разследване на журналистическата мрежа Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), заедно с онлайн изданието Meduza и редица медийни партньори, сред които и германските NDR и WDR, разкри, че много от приписваните на Путин обекти кой знае защо се управляват от едно и също място: всички те очевидно използват общия домейн LLCInvest.ru. Изтекли информации показват, че този домейн в интернет и принадлежащите към него адреси за електронна поща се използват за управлението на много фирми с имущество, принадлежащо на доверени лица на Путин. Към тях спада и въпросният луксозен черноморски палат. Над 4,5 милиарда щатски долара изглежда се управляват от въпросната инвестиционна система LLC, в чийто състав влизат повече от 80 фирми. Ново мащабно разследване показа скритото богатство на Путин

Наред с въпросния дворец на брега на Черно море, от OCCRP са открили в структурите на LLC Invest и една вила северно от Санкт Петербург, родния град на Владимир Путин, добила известност в обществото като "дачата на Путин", която той редовно използва. Други находки са къща за почивка в зимен курорт, недалеч от границата с Финландия, където е омъжена дъщерята на Путин, освен това една яхта и дори една авиокомпания с няколко самолета Falcon.

Всички тези фирми явно се администрират или от имейл адреси на LLC Invest, или те самите използват едноименния домейн. Разследващите журналисти са открили в тези структури и доста авоари: редица руски организации с нестопанска цел, чиито имена рядко се споменават публично, също са част от структурата на LLC Invest и притежават изненадващо тлъсти банкови сметки. Една от тях, чието име в превод гласи "Развитие на аграрни инициативи", и която е основана от руския олигарх и личен приятел на Путин Генадий Тимченко, има по сметките си стотици милиони долари. Самият Тимченко отказа да коментира този въпрос.

Яхтата Шехерезада, за която се смята, че принадлежи на Путин

"Въпросната LLC Invest е нещо като кооператив или обединение, чиито членове си поделят собственост, която могат и да си разменят", казва руски експерт по въпросите на корупцията, пожелал да остане анонимен. Според него фирмите от LLC Invest имат и други неща, които ги свързват, освен домейна и електронната поща: понякога те имат общи управители и дори еднакви пощенски адреси.

Журналистите са се обадили на няколко от директорите на тези фирми, но всички са отрекли да имат нещо общо с имуществото на Путин. "Само подписвам документи", е заявил един от тях. "Знаете ли, че понякога и бездомници са вписани като управители на фирми? Аз не съм бездомник, но също като тях само подписвам документи и не се интересувам от детайлите", е казал той. Освен това разказал, че в миналото действително е имало случаи на прикриване на руски авоари и пране на пари, за които са били използвани паспорти и подписи на бездомници.

Друг знак за това, че голяма част от това богатство най-малкото може да бъде ползвано от руския президент, дава Централната банка на Русия. Нерядко нейни служители фигурират и като управители на фирми в LLC Invest. Самият домейн, както и мейл-адресите пък се предоставят от фирма, която принадлежи на банката. В медиите тя е наричана също и "банката на Путин", тъй като е собственост на някои от най-доверените лица на президента, сред които е например Юрий Ковалчук.

This investigation was done in partnership with @meduza_en and is being republished today by a number of our int'l partners.



It’s part of our #RussianAssetTracker project, which is working to uncover illicit and corrupt Russian wealth around the world. https://t.co/orUs75crKd