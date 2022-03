Роман Абрамович е бил отровен с химическо оръжие?

Руският милиардер Роман Абрамович и украинските преговарящи вероятно са били отровени с химическо оръжие, докато са водели преговори за мир в Украйна. Шокиращото разкритие идва от американския вестник Wall Street Journal и разследващото издание Bellingcat, които се позовават на свои информирани източници.

След срещата на 3 март в Киев Абрамович и двама висши членове на украинската делегация, водена от главния преговарящ Михаил Подоляк, са развили симптоми на предполагаемо отравяне – зачервени очи, постоянно и болезнено сълзене и лющене на кожата по лицето и ръцете. Руският олигарх дори е имал загуба на зрение за кратко.

Подобни симптоми са забелязани и при друг важен член на преговарящите – Рустем Умеров – кримски татарин и депутат от украинския парламент, играл ролята на свръзка с украинските власти, пише Wall Street Journal.

