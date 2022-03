Роман Абрамович ли е тайният посредник между Русия и Украйна?

Миналата сряда сутринта частен самолет Hawker 800XP излита от летище Ататюрк в Истанбул, насочвайки се на изток над Черно море и навлизайки в руското въздушно пространство над Сочи. Скоро след това летателният апарат изключва проследяващата си система.

Вечерта същият самолет излита от московското летище Внуково и се връща в Истанбул, возейки важен пътник – олигархът и бивш собственик на лондонския "Челси" Роман Абрамович, който играе ролята на неофициален пратеник на руския президент Владимир Путин в преговорите с Украйна, разказва британският The Times.

В Москва Абрамович се среща с Путин, като му предава ръкописна бележка от президента Зеленски, описваща условията, с които Украйна би се съгласила, за да приключи продължилата месец война. Първоначалният отговор на Путин е категоричен: "Кажи му, че ще ги разбия".

Обратно в Истанбул Абрамович се среща с Рустем Умеров, кримски татарин и депутат от украинския парламент, за да обсъди срещата с Путин. Според The Times Умеров, бивш бизнесмен, който говори и турски, и руски, е представител на Киев в преговорите. Двамата провеждат серия от срещи в петзвездни хотели в Истанбул, координирани от говорителя на президента Ердоган – Ибрахим Калин.

Въпреки отговора на Путин на бележката на Володимир Зеленски, се постига напредък в преговорите, давайки надежда за нестабилно мирно споразумение в Украйна и голяма дипломатическа победа за Турция.

Присъствените преговори между украински и руски представители трябва да продължат тази седмица. Миналия уикенд Калин разкри пред турския вестник Hurriyet, че страните са "близо до споразумение" по ключови въпроси, включително гаранция, че Украйна няма да се присъедини към НАТО, демилитаризация и защитен статут на руския език. Спорен въпрос остава съдбата на Крим, анексиран от Русия през 2014 г., и региона на Донбас в Източна Украйна.

With peace talks between Russia and Ukraine set to take place in Turkey this week, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has insisted on the territorial integrity of his country after earlier suggesting he was ready for a compromise https://t.co/nabcsQxVU0 pic.twitter.com/3TNU31T9m3