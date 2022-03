Избяга бащата на руските олигарси Анатолий Чубайс. Ще го последват ли други?

Това бе дезертьорство, което вече бе отхвърлено от Кремъл като "личен" проблем. Разбира се. Истината е, че докато Москва затъва във войната с Украйна, която се оказа много по-скъпа, отколкото можеше да се предполага, внезапното напускане на важна фигура от постсъветските години - човек, който помогна за идването на Владимир Путин на власт, като му даде първата работа в Кремъл - ще има дълбок ефект, пише Клара Ферейра Маркес за Bloomberg.

Името на Анатолий Чубайс напомня хаоса и надеждата на това първо десетилетие от посткомунистическия живот. Той беше икономист, пазарен реформатор, червенокос пионер при Борис Елцин, който стартира хиляда продажби на активи. С главоломна скорост Чубайс разруши една порутена икономическа система и в този процес превърна шепа мъже в милиардери. Той често е обвиняван за неравномерното разпределение на богатството, което бе породено от приватизацията, но Чубайс оправдава избора си по това време като "между бандитски комунизъм или бандитски капитализъм".

Сега Чубайс изостави една все по-изолирана Русия, очевидно за Турция, в най-силното дезертьорство откакто злощастната инвазия на Путин в Украйна започна преди месец. Но в Кремъл няма място за съмняващи се. Путин, засилвайки своята заплашителна реторика, говори за "прочистване" на страната и предупреди за "пета колона" от "национални предатели".

При претеглянето какво означава това привличащо вниманието бягство за един режим под натиск, важно е да се помисли какво не е то.

Чубайс не е олигарх, така че това излизане не е знак за бунт сред милиардерите - които във всеки случай вече не са основа на политическата система, каквито бяха по времето на Елцин. Нито пък беше в тесния вътрешен кръг на Путин, който все повече се състои от лица от службите за сигурност или тези, обвързани с режима чрез въглеводородни ренти. Последната синекура на Чубайс беше ролята на пратеник на Путин за климата - а Путин е президент, който почти не се притеснява от световния въглероден бюджет.

Anatoly Chubais, a Russian government insider for decades, is leaving his job as President Vladimir Putin's special representative on the environment, Russian state news agency TASS reported Wednesday. https://t.co/quBDv9ZrD3