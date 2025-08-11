Кой следи хамалските фирми и защитава клиентите?

Кой следи хамалските фирми и защитава клиентите?
Снимка: Freepik.com

Когато помощта се превърне в проблем

Хамалските услуги са част от живота на всеки индивид, дали ще местим мебели, ще пренасяме техника или ще се изнасяме от стария апартамент. Но въпросът, който рядко си задаваме е: кой следи хамалските фирми и какво се случва, ако нещо се обърка?

В повечето случаи – никой. И именно това е причината клиентите да се чувстват беззащитни, когато останат с развалени вещи, с не-появили се хамали или с финализирана цена, която няма нищо общо с уговорената.

Без регулация = без отговорност

В България в момента всеки може да се представи за "хамалин" – дори без регистрирана фирма, без офис, без касов бон. Достатъчно е да има бус и телефон.

Този сив сектор създава огромни проблеми както за клиентите, така и за легалните фирми. Често срещани случаи са:

  • Фирми, които не идват или закъсняват за началния час на работа;
  • Промяна в цената в последния момент;
  • Повредени мебели без поета отговорност;
  • Без договор, без документ, без следа;
  • Изчезване при проблем или рекламация.

Какво значи професионализъм в хамалските услуги?

За да има доверие, една хамалска фирма трябва да бъде регистрирана, проследима и отговорна.

Пример за такава фирма е „МуувХом ЕООД“, която:

  • е официално регистрирана по ЕИК: 206067805;
  • издава касови бележки и фактури;
  • има официален уебсайт (www.hamalite.bg);
  • работи с ясни цени и договорености;
  • плаща своите данъци и осигуровки, като отговорен бизнес.

Това, разбира се, води до по-висока крайна цена в сравнение с нелегалните "играчи в хамалогията", но носи и успокоение, както за клиента, така и за имуществото му.

Защо трябва да има орган, който следи хамалските фирми?

Браншът има нужда от независим регулатор или поне от структура с основни правила.

Такъв орган може да:

  • поддържа публичен регистър на сертифицирани фирми;
  • разглежда оплаквания и сигнали от клиенти;
  • налага санкции при доказани нарушения;
  • определя етични стандарти и минимално допустимо заплащане за конкретна услуга (както е при адвокати, нотариуси, таксиметрови услуги);
  • защитава интересите и на клиента, и на фирмите, които работят законосъобразно.

Какви са ползите за клиентите?

Когато клиентът знае, че има към кого да се обърне, доверието към целия сектор нараства. Ще се елиминират:

  • изнудвания на място;
  • измислени "допълнителни такси";
  • услуги без цена, без договор, без отговорност;
  • липсата на възможност за оплакване.

Какво губят легалните фирми?

Фирми като „МуувХом ЕООД“ губят потенциални клиенти, защото предлагат реална, регистрирана услуга съпроводена с всички разходи, данъци и изисквания. Това оскъпява услугата и често ги поставя в нелоялна конкуренция с "фирми", които работят от Facebook, с кеш и без ангажимент.

Но истината е, че цена под себестойността = проблеми. По-евтино често значи по-рисково, особено при преместване на техника, мебели или вещи със сантиментална стойност.

Нашият подход е отговорност и прозрачност

Фирмата „МуувХом ЕООД“ подкрепя създаването на публичен регистър на хамалските фирми, който:

  • ще направи разлика между отговорни и случайни предложения на услугата;
  • ще обещае, че всяка фирма може да бъде проверена по ЕИК;
  • ще апелира добрите практики и ще изключва недобросъвестните;
  • ще дава възможност на клиента да сравни условия и качество, а не само цени.

Регулацията не е пречка – тя е защита

Да, правилната работа води до по-висока цена, поради платените осигуровки, данъци, техника, обучение на хамалите и качество.

Но именно това е стойностният подход. Вместо да търсим най-евтиното, нека изискваме най-сигурното и качествено.

„МуувХом ЕООД“ приветства всеки, който работи законно и коректно. Защото това не е просто бизнес – това е доверие. А когато се работи с имуществото на друг човек, доверието е всичко.

Прочетете още:

Образовай се, защо е важна камара на хамалите?

Защо да използвате професионални хамалски услуги от легалната фирма „МУУВХОМ ЕООД“

Време е да има кой да следи хамалските фирми

Нуждаем се от яснота, правила и отговорност. Нуждаем се от институция, която да даде рамка на бранш, който отдавна е излязъл от контрол. Докато няма кой да следи хамалските фирми, клиентът ще продължава да рискува, а коректните изпълнители ще бъдат наказвани с недоверие.

Време е да сменим това. Време е да създадем доверие с действия, а не с обещания.

Още от Любопитни вести

Какво трябва да вземете предвид при избора на газокар

Какво трябва да вземете предвид при избора на газокар

Смяна на щрангове: Какво трябва да знаете като домакин

Смяна на щрангове: Какво трябва да знаете като домакин

Съвременните комуникационни решения за сигурност на дома

Съвременните комуникационни решения за сигурност на дома

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67008
  • GBP
    1
    2.26605
  • JPY
    100
    1.13401
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата