Кой следи хамалските фирми и защитава клиентите?

Когато помощта се превърне в проблем

Хамалските услуги са част от живота на всеки индивид, дали ще местим мебели, ще пренасяме техника или ще се изнасяме от стария апартамент. Но въпросът, който рядко си задаваме е: кой следи хамалските фирми и какво се случва, ако нещо се обърка?

В повечето случаи – никой. И именно това е причината клиентите да се чувстват беззащитни, когато останат с развалени вещи, с не-появили се хамали или с финализирана цена, която няма нищо общо с уговорената.

Без регулация = без отговорност

В България в момента всеки може да се представи за "хамалин" – дори без регистрирана фирма, без офис, без касов бон. Достатъчно е да има бус и телефон.

Този сив сектор създава огромни проблеми както за клиентите, така и за легалните фирми. Често срещани случаи са:

Фирми, които не идват или закъсняват за началния час на работа;

Промяна в цената в последния момент;

Повредени мебели без поета отговорност;

Без договор, без документ, без следа;

Изчезване при проблем или рекламация.

Какво значи професионализъм в хамалските услуги?

За да има доверие, една хамалска фирма трябва да бъде регистрирана, проследима и отговорна.

Пример за такава фирма е „МуувХом ЕООД“, която:

е официално регистрирана по ЕИК: 206067805 ;

; издава касови бележки и фактури ;

; има официален уебсайт (www.hamalite.bg);

(www.hamalite.bg); работи с ясни цени и договорености;

плаща своите данъци и осигуровки, като отговорен бизнес.

Това, разбира се, води до по-висока крайна цена в сравнение с нелегалните "играчи в хамалогията", но носи и успокоение, както за клиента, така и за имуществото му.

Защо трябва да има орган, който следи хамалските фирми?

Браншът има нужда от независим регулатор или поне от структура с основни правила.

Такъв орган може да:

поддържа публичен регистър на сертифицирани фирми ;

; разглежда оплаквания и сигнали от клиенти ;

; налага санкции при доказани нарушения;

при доказани нарушения; определя етични стандарти и минимално допустимо заплащане за конкретна услуга (както е при адвокати, нотариуси, таксиметрови услуги);

за конкретна услуга (както е при адвокати, нотариуси, таксиметрови услуги); защитава интересите и на клиента, и на фирмите, които работят законосъобразно.

Какви са ползите за клиентите?

Когато клиентът знае, че има към кого да се обърне, доверието към целия сектор нараства. Ще се елиминират:

изнудвания на място;

измислени "допълнителни такси";

услуги без цена, без договор, без отговорност;

липсата на възможност за оплакване.

Какво губят легалните фирми?

Фирми като „МуувХом ЕООД“ губят потенциални клиенти, защото предлагат реална, регистрирана услуга съпроводена с всички разходи, данъци и изисквания. Това оскъпява услугата и често ги поставя в нелоялна конкуренция с "фирми", които работят от Facebook, с кеш и без ангажимент.

Но истината е, че цена под себестойността = проблеми. По-евтино често значи по-рисково, особено при преместване на техника, мебели или вещи със сантиментална стойност.

Нашият подход е отговорност и прозрачност

Фирмата „МуувХом ЕООД“ подкрепя създаването на публичен регистър на хамалските фирми, който:

ще направи разлика между отговорни и случайни предложения на услугата;

ще обещае, че всяка фирма може да бъде проверена по ЕИК;

ще апелира добрите практики и ще изключва недобросъвестните;

ще дава възможност на клиента да сравни условия и качество, а не само цени.

Регулацията не е пречка – тя е защита

Да, правилната работа води до по-висока цена, поради платените осигуровки, данъци, техника, обучение на хамалите и качество.

Но именно това е стойностният подход. Вместо да търсим най-евтиното, нека изискваме най-сигурното и качествено.

„МуувХом ЕООД“ приветства всеки, който работи законно и коректно. Защото това не е просто бизнес – това е доверие. А когато се работи с имуществото на друг човек, доверието е всичко.

Прочетете още:

Образовай се, защо е важна камара на хамалите?

Защо да използвате професионални хамалски услуги от легалната фирма „МУУВХОМ ЕООД“

Време е да има кой да следи хамалските фирми

Нуждаем се от яснота, правила и отговорност. Нуждаем се от институция, която да даде рамка на бранш, който отдавна е излязъл от контрол. Докато няма кой да следи хамалските фирми, клиентът ще продължава да рискува, а коректните изпълнители ще бъдат наказвани с недоверие.

Време е да сменим това. Време е да създадем доверие с действия, а не с обещания.