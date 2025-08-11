Кой следи хамалските фирми и защитава клиентите?

Когато помощта се превърне в проблем
Хамалските услуги са част от живота на всеки индивид, дали ще местим мебели, ще пренасяме техника или ще се изнасяме от стария апартамент. Но въпросът, който рядко си задаваме е: кой следи хамалските фирми и какво се случва, ако нещо се обърка?
В повечето случаи – никой. И именно това е причината клиентите да се чувстват беззащитни, когато останат с развалени вещи, с не-появили се хамали или с финализирана цена, която няма нищо общо с уговорената.
Без регулация = без отговорност
В България в момента всеки може да се представи за "хамалин" – дори без регистрирана фирма, без офис, без касов бон. Достатъчно е да има бус и телефон.
Този сив сектор създава огромни проблеми както за клиентите, така и за легалните фирми. Често срещани случаи са:
- Фирми, които не идват или закъсняват за началния час на работа;
- Промяна в цената в последния момент;
- Повредени мебели без поета отговорност;
- Без договор, без документ, без следа;
- Изчезване при проблем или рекламация.
Какво значи професионализъм в хамалските услуги?
За да има доверие, една хамалска фирма трябва да бъде регистрирана, проследима и отговорна.
Пример за такава фирма е „МуувХом ЕООД“, която:
- е официално регистрирана по ЕИК: 206067805;
- издава касови бележки и фактури;
- има официален уебсайт (www.hamalite.bg);
- работи с ясни цени и договорености;
- плаща своите данъци и осигуровки, като отговорен бизнес.
Това, разбира се, води до по-висока крайна цена в сравнение с нелегалните "играчи в хамалогията", но носи и успокоение, както за клиента, така и за имуществото му.
Защо трябва да има орган, който следи хамалските фирми?
Браншът има нужда от независим регулатор или поне от структура с основни правила.
Такъв орган може да:
- поддържа публичен регистър на сертифицирани фирми;
- разглежда оплаквания и сигнали от клиенти;
- налага санкции при доказани нарушения;
- определя етични стандарти и минимално допустимо заплащане за конкретна услуга (както е при адвокати, нотариуси, таксиметрови услуги);
- защитава интересите и на клиента, и на фирмите, които работят законосъобразно.
Какви са ползите за клиентите?
Когато клиентът знае, че има към кого да се обърне, доверието към целия сектор нараства. Ще се елиминират:
- изнудвания на място;
- измислени "допълнителни такси";
- услуги без цена, без договор, без отговорност;
- липсата на възможност за оплакване.
Какво губят легалните фирми?
Фирми като „МуувХом ЕООД“ губят потенциални клиенти, защото предлагат реална, регистрирана услуга съпроводена с всички разходи, данъци и изисквания. Това оскъпява услугата и често ги поставя в нелоялна конкуренция с "фирми", които работят от Facebook, с кеш и без ангажимент.
Но истината е, че цена под себестойността = проблеми. По-евтино често значи по-рисково, особено при преместване на техника, мебели или вещи със сантиментална стойност.
Нашият подход е отговорност и прозрачност
Фирмата „МуувХом ЕООД“ подкрепя създаването на публичен регистър на хамалските фирми, който:
- ще направи разлика между отговорни и случайни предложения на услугата;
- ще обещае, че всяка фирма може да бъде проверена по ЕИК;
- ще апелира добрите практики и ще изключва недобросъвестните;
- ще дава възможност на клиента да сравни условия и качество, а не само цени.
Регулацията не е пречка – тя е защита
Да, правилната работа води до по-висока цена, поради платените осигуровки, данъци, техника, обучение на хамалите и качество.
Но именно това е стойностният подход. Вместо да търсим най-евтиното, нека изискваме най-сигурното и качествено.
„МуувХом ЕООД“ приветства всеки, който работи законно и коректно. Защото това не е просто бизнес – това е доверие. А когато се работи с имуществото на друг човек, доверието е всичко.
Време е да има кой да следи хамалските фирми
Нуждаем се от яснота, правила и отговорност. Нуждаем се от институция, която да даде рамка на бранш, който отдавна е излязъл от контрол. Докато няма кой да следи хамалските фирми, клиентът ще продължава да рискува, а коректните изпълнители ще бъдат наказвани с недоверие.
Време е да сменим това. Време е да създадем доверие с действия, а не с обещания.
