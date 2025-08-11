Стана ясно на колко от домакинствата в София ще им бъдат върнати пари за парното

Стана ясно на колко от домакинствата в София ще им бъдат върнати пари за парното
Снимка: iStock

По данни на топлинния счетоводител "Техем” близо 58% от домакинствата използващи парно и топла вода в София, ще получат пари обратно. Останалите 41% пък ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезона, предаде NOVA. През отоплителния сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече, но и парното е работило с 35 дни повече от предходната година.

Парите от изравнителните сметки ще бъдат върнати или ще бъдат приспаднати от сметките през следващите месеци. А до 31 август клиентите могат да направят възражения по фактурите.

Още: "Топлофикация София“ започна изготвянето на общите фактури за сезона

"Сумата за получаване е такава, ако сте си плащали всички сметки през годината и нямате текущи сметки – тогава това, което пише в изравнителната сметка, ще можете да си го получите обратно като сума”, посочи управителят на "Техем” Милена Стоянова.

От годишен към месечен отчет

Друга важна дата е 31 декември 2026 г. – дотогава всеки абонат би следвало да мине от годишен отчет към месечен.

 "Законът за енергетика предвижда до края на 2026 година всички уреди, които са с дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Условията са две – да имате дистанционни уреди изцяло монтирани в сградата и да имате решение на съседите на общо събрание, че избирате този начин на разпределение на енергия", каза още Стоянова.

Още: Как да намалим сметките за отопление през зимата?

 

Още от Енергетика

Цената на петрола продължава да изненадва

Цената на петрола продължава да изненадва

Цената на петрола достигна седмичен връх

Цената на петрола достигна седмичен връх

Оптимизмът за търговските преговори подкрепи цената на петрола

Оптимизмът за търговските преговори подкрепи цената на петрола

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68287
  • GBP
    1
    2.25951
  • JPY
    100
    1.13804
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата