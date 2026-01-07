Инфлацията в еврозоната отново изпълнява целта на ЕЦБ

Инфлацията в еврозоната отново изпълнява целта на ЕЦБ
Снимка: iStock

Годишната инфлация в еврозоната спада до 2,0 на сто през декември 2025 г., което представлява понижение спрямо 2,1 на сто през ноември. Това показва експресна оценка на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз. Така инфлацията отново се забави до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). За последно инфлацията беше на това равнище през август миналата година. Данните съвпадат с очакванията на икономистите, анкетирани от Ройтерс.

Инфлацията по страни

Страните с най-голямо увеличение на инфлацията са Естония, Словакия и Австрия (3,9 на сто), следва ги Хърватия (3,8 на сто).

Най-ниска е инфлацията през декември на годишна база във Кипър (0,1 на сто), Франция (0,7 на сто) и Италия (1,2 на сто).

През декември България все още не е член на еврозоната и това е последния месец, в който страната ни не присъства в данните.

По основни компоненти на инфлацията най-висок годишен ръст през декември се очаква при услугите – 3,4 на сто, при 3,5 на сто през ноември. Следват цените на храните, алкохола и тютюневите изделия с увеличение от 2,6 на сто спрямо 2,4 на сто месец по-рано.

Цените на неенергийните промишлени стоки се очаква да нараснат с 0,4 на сто на годишна база през декември при 0,5 на сто през ноември. В енергийния сектор се прогнозира спад от 1,9 на сто, след отчетено понижение от 0,5 на сто през предходния месец на годишна база.

На месечна база инфлацията е еврозоната е 0,2 на сто, показват още предварителните данни.

 

