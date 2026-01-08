Променят ли се лихвите по кредити и депозити?

Въвеждането на еврото не води до промяна на договорените условия по кредити, депозити и други банкови продукти. Законът за въвеждане на еврото предвижда превалутирането на всички вземания и задължения да се извършва по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лева. Стойността на договорите се запазва и не се допуска едностранна промяна на условията в ущърб на клиентите.

При кредити и депозити с фиксирана лихва договореният лихвен процент остава непроменен и след превалутирането в евро. Банката няма право да променя фиксираната лихва във връзка с въвеждането на еврото. Промяна може да настъпи, само ако е изрично предвидена в договора и се прилага по общия ред, независимо от използваната валута.

При кредити и депозити с променлива лихва превалутирането се извършва така, че да се запази равностойността на дължимите суми преди и след въвеждането на еврото. Лихвеният процент се формира по методика, която гарантира съответствие между левове и евро. Въвеждането на еврото не може да бъде основание за увеличение на лихвата или за промяна на други договорени условия.

Съществуващите договори за кредити, депозити, лизинги и други финансови продукти запазват действието си, без необходимост от преподписване. Всички суми, изразени в левове, се превалутират автоматично и безплатно в евро по фиксирания курс. Погасяването на вноски, начисляването и изплащането на лихви продължават по установения по договор ред, като след 1 януари 2026 г. сумите се са в евро. Българската народна банка е институцията, до която можете да подавате сигнали при нарушения на банките на следните имейл адреси: Notes-and-coins@bnbank.org и BNB-Delovodstvo@bnbank.org

Комисията за финансов надзор е институцията, към която можете да се обръщате при установени нередности в отношения със застрахователи, пенсионни и инвестиционни фондове. Сигналите се приемат на мейл: delovodstvo@fsc.bg.