Рязка промяна в цената на петрола след думи на Тръмп

Цената на петрола се понижава днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Венецуела ще достави на Съединените щати между 30 и 50 милиона барела петрол, който досега е бил обект на санкции, предаде Ройтерс. "Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а средствата ще бъдат под мой контрол като президент на Съединените американски щати, за да се гарантира, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и на САЩ“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Цените

Американският лек суров петрол поевтинява със 73 цента, или 1,28 на сто, до 56,40 долара за барел тази сутрин българско време.

Фючърсите на европейския сорт Брент се понижават с 55 цента, или 0.91 на сто, до 60,15 долара за барел.

И двата водещи сорта поевтиняха с над 1 долар и през предходната търговска сесия, тъй като пазарът балансира между очакванията за изобилно глобално предлагане през тази година и несигурността около производството на петрол във Венецуела след задържането на държавния глава Николас Мадуро от САЩ.

Според Тина Тенг, пазарен стратег в Moomoo ANZ, изявлението показва, че американският президент предпочита увеличаване на предлагането вместо неговото ограничаване, което засилва опасенията за свръхпредлагане на световния петролен пазар.

Сделката между Каракас и Вашингтон може първоначално да изисква пренасочване на пратки, предназначени за Китай, съобщиха по-рано източници пред Ройтерс. Венецуела продава основния си сорт суров петрол Мирей с отстъпка от около 22 долара за барел спрямо цената на Брент при доставка във венецуелските пристанища, което определя потенциална стойност на сделката до 1,9 млрд. долара.

Тези доставки в момента се контролират изцяло от американската компания Chevron, основен партньор на венецуелската държавна петролна компания Petroleos de Venezuela в съвместно предприятие, действащо по специално разрешение от властите на САЩ. Chevron изнася между 100 000 и 150 000 барела венецуелски петрол дневно за американския пазар и е единствената компания, която през последните седмици е продължила без прекъсване товаренето и транспорта на суров петрол от страната.

Износът на петрол от Венецуела за САЩ на първо място нарушава баланса на американския пазар, което допълнително ще задълбочи глобалното свръхпредлагане“, коментира Ян Ан, анализатор в Haitong Futures.

Според анализатори на Morgan Stanley световният петролен пазар може да отчете излишък от около 3 милиона барела дневно през първата половина на 2026 г. на фона на слаб ръст на търсенето и увеличаващо се предлагане от страни от ОПЕК и извън картела.

Междувременно пазарни източници, позоваващи се на данни на Американския петролен институт , съобщиха, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,77 милиона барела през миналата седмица, докато запасите от горива са се увеличили.