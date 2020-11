Трагично: Почина футболната легенда Диего Марадона

Една от най-големите футболни легенди – аржентинецът Диего Армандо Марадона е починал на 60-годишна възраст. Според аржентински медии той е получил инфаркт тази сутрин.

Бившият футболист е починал само няколко седмици след като му бе направена спешна операция мозъчна операция за премахване на кръвен съсирек.

Преди 2 седмици той бе изписан от болницата, след което се очакваше да постъпи в клиника за лечение на алкохолна зависимост.

Рано тази сутрин (аржентинско време) обаче Марадона е получил сърдечен удар в дома си в Тигре, в северната част на Буенос Айрес. Въпреки че е бил под медицинско наблюдение, лекарите не са успели да предотвратят фаталния край.

Новината беше официално потвърдена от аржентинския национален отбор в Twitter, отдавайки почит на един от любимите футболни синове на нацията. "Ще бъдеш вечно във всяко сърце на футболния свят", се казва в съобщението, с което футболна Аржентина се сбогува със суперзвездата.

Марадона е считан за един от най-великите играчи, стъпвали някога на футболния терен. Славната му кариера преминава през Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севиля и Нюелс Олд Бойс, за които участва в 491 мача и вкарва 210 гола. По-късно е треньор на няколко футболни клуба и националния отбор на Аржентина.

Като футболист Марадона извежда родната си Аржентина до световната титла на Мондиала през 1986 г., бележейки 5 гола и до сребърните медали през 1990 г. За националния отбор има 91 мача и 34 гола.

Бившите му отбори Барселона и Наполи също изразиха почитта си към аржентинеца.

FC Barcelona expresses its deepest condolences regarding the death of Diego Armando Maradona, a player for our club (1982-84) and an icon of world football. Rest in peace Diego