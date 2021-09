6608

Цените в Турция растат толкова бързо, че много турци не могат да си позволят дори и стоките от първа необходимост. Недоволството срещу властта расте, а Ердоган обещава благосъстояние. Какво се случва, разказва Deutsche Welle.

Германия се бори с инфлация от 4%, а в Турция тя гони 20 на сто. За една година хранителните стоки са поскъпнали с 30%, а наемите в Истанбул почти са се удвоили, пишат турските медии. Надеждите, че туристическият сезон ще разведри ситуацията, засега не се оправдават.

"Цените скачат всяка седмица! В супермаркета разваляш 100 лири и те изчезват, сякаш са десет, а не сто. Затова пазарувам вече само в малки количества и по-рядко", казва Аху, която работи като чистачка в Истанбул.

Това потвърждава и Хабиб, който държи малко магазинче за хранителни стоки. "Който довчера е купувал 10 яйца, сега взима само 7", казва той. От продажбата на 30 яйца търговецът печели 30 цента, но не смее да вдигне цената. "Клиентите ме ругаят, сякаш аз съм виновен, че цените постоянно скачат. А трябва да винят политиците. Аз какво да направя? Като купувам по-скъпо, трябва и да продавам по-скъпо." Инфлацията в Турция продължава да расте

Цeнитe нa xpaнитe, ĸoитo формирaт пpиблизитeлнo 1/4 oт пoтpeбитeлcĸaтa ĸoшницa, ca ce yвeличили c 24,9% пpeз юни, в cpaвнeниe c 20% пpeз пpeдxoдния мeceц. Toвa e дocтa нaд пpoгнoзaтa нa цeнтpaлнaтa бaнĸa зa ĸpaя нa гoдинaтa oт 15%, пише Bloomberg.

Ocвeн пoĸaчвaнeтo нa цeнитe пpи xpaнaтa и нaeмитe, тypцитe yceщaт yжилвaнeтo oт пo-виcoĸитe цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa и cтpoитeлнитe мaтepиaли. Цeнитe нa eнepгиятa ce пoвишaват c 21,51% нa гoдишнa бaзa пpeз юни зapaди пo-виcoĸитe цeни нa пeтpoлa.

Турската лира е в обичайната криза

На касата майка с две малки деца иска да плати една лимонада. Когато научава от Хабиб колко струва, първо връща бутилката, но след това вади от портмонето си още няколко монети и накрая все пак плаща.

Гневен е и 46-годишният дърводелец Камуран: "Просто не е истина. Алкохолът и цигарите поскъпнаха много. Отивам да изпия една бира и ми искат цели 20 лири. Колко печели един обикновен работник на ден – 80, 100 лири. Стигат за три бири и една кутия цигари."

През последните години турската лира сериозно се обезцени. Камуран работи и с вносен материал, който поскъпва все повече заради слабата лира. "Имам 16 000 лири дълг в кредитната си карта. Вече купувам за вкъщи само хляб, яйца, мляко – такива неща. Слава Богу, че не живеем под наем – благодарение на това можем да свържем двата края." Крахът на лирата вкара в бедност 18 млн. души в Турция

Иначе икономиката бележи ръст

През последните три години природният газ и токът в Турция поскъпнаха със 120%, а хранителните стоки скочиха с 30 на сто само за една година.

Жилищaтa също yдapиxa нoв peĸopд пpeз тaзи гoдинa. Индeĸcът нa цeнитe нa жилищнитe имoти e нapacнaл c 32,4% нa гoдишнa бaзa пpeз aпpил, cпopeд дaнни нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Typция, цитиpaни oт Dаіlу Ѕаbаh. Цeнитe нa нoвитe имoти ca нapacнaли c 35,6% нa гoдишнa бaзa пpeз aпpил, дoĸaтo тeзи нa cъщecтвyвaщитe жилищa c 31,6%. Наемите в Истанбул пък направо експлодират.

В същото време статистическата служба на страната регистрира рекорден икономически ръст от 22% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година, белязана от пандемията. По официални данни, безработицата в Турция е 12%, а младежката – двойно по-висока.

Важността на човешката солидарност

Турският президент тръби, че данните за заетостта са по-добри от тези преди пандемията. "Надявам се скоро да поставим под контрол инфлацията и да спрем спекулативното нарастване на цените в супермаркетите. Нашата битка срещу поскъпването и печалбарите ще доведе до по-нататъшно повишаване на благосъстоянието на нашите граждани", уверява Ердоган. Турция глобява търговци заради скъпите храни

В един от работническите квартали на Истанбул просякиня моли за подаяния. Гледа към една щайга с нектарини, които вече не изглеждат свежи. "Колко струват?", пита та продавача. "Нищо, безплатни са", отвръща той.

Който може да дава, дава. Солидарността между хората в тези дни става жизненоважна.