Жестоки санкции: САЩ заплашва да спре "Северен поток 2", ако Русия нападне Украйна

САЩ се готвят да наложат жестоки санкции на Русия, ако руската армия нападне Украйна. Вашингтон оказва сериозен натиск върху Германия да блокира газопровода "Северен поток 2" и вече е изпратил искане до германските и европейските власти да спрат пускането на газопровода в експлоатация, ако руски войски нахлуят на украинска територия, пише Financial Times. САЩ не могат да спрат "Северен поток 2", убедени са в Москва

Американските власти играят твърдо, тъй като се опитват да предотвратят нов военен конфликт в региона. Доказателство за опасността от нова война са разузнавателни данни, че руският президент Владимир Путин активно се подготвя за военни действия срещу Украйна.

Президентът на САЩ Джо Байдън използва двучасовия разговор с Путин във вторник, за да го предупреди за "силни икономически и други мерки", ако руският лидер изпрати войски в Украйна. Засега не е ясно какъв тип военна ескалация ще се квалифицира като нахлуване и ще предизвика санкции.

Заплахата за завършения "Северен поток 2", който все още не е пуснат в експлоатация, ще бъде част от нов пакет от тежки икономически санкции. В него влизат мерки като като блокиране на конвертирането на рубли в долари и допълнителни санкции срещу руските олигарси, разкриват пред Financial Times двама служители, запознати с плана. Русия и Китай се готвят да напуснат световната платежна система

Американците са предупредили Путин, че не бива да поема риска да нахлува в Украйна, ако иска да потече газ по газопровода, разкри съветникът по националната сигурност на Байдън – Джейк Съливан, който е бил свидетел на разговора между двамата лидери.

"Имахме интензивни дискусии както с отиващото си, така и с идващото германско правителство по въпроса за Северен поток 2 в контекста на потенциална инвазия", заяви Съливан на пресконференция след разговора Байдън-Путин. Вашингтон и Берлин вече са провели много сериозни разговори за газопровода. В случай на сериозна руска инвазия в Украйна, "Северен поток 2" не може да бъде защитен от спиране, казва западен дипломат, пожелал анонимност. Как Германия да окаже натиск върху Русия? Чрез "Северен поток 2"

Американските власти очакват новото германско правителство да бъде по-сериозен партньор в оказването на натиск срещу Русия, докато се опитват да спечелят широка европейска подкрепа за пакет от строги санкции, които биха отказали Путин да напада Украйна. Делегация от САЩ ще пътува до Берлин, веднага щом новият канцлер Олаф Шолц встъпи в длъжност.

Америка от години е против "Северен поток 2" и опита различни тактики, за да попречи на изграждането му, но успя само да го забави. Вашингтон смята спорния руски газопровод за инструмент за геополитическо влияние върху Германия и Европа, докато германските власти уверяват, че е чисто икономически проект.

"Северен поток" 2 винаги е слонът в стаята и има сериозно влияние върху всичко, свързано с Русия, Германия и Украйна", казва американският служител. Меркел "обяви война" на Тръмп заради "Северен поток 2"

В момента има сериозни индикации, че Германия е готова да участва в значителни действия срещу Русия, ако Путин нахлуе в Украйна, заяви Виктория Нюланд, висш служител на Държавния департамент на САЩ. "Вярвам, че са (готови) и днес е първият ден от новото германско правителство. Вече започнахме интензивни консултации с тях.", каза тя, когато беше попитана за "Северен поток 2" по време на изслушване в Сената.

Според Кремъл разговорът между Путин и Байдън е бил "откровен" и "делови". Руският лидер е заявил, че украинската криза е била причинена от "разрушителното поведение" на Киев и "опасните опити на НАТО да превземе украинска територия и да разшири военния си потенциал на нашата граница".

Путин отново е призовал за правни гаранции, че НАТО няма да се разширява на изток или да разгръща оръжейни системи в страни, граничещи с Русия, които могат да бъдат използвани за атака срещу нея.

