Германският енергиен концерн Uniper обмисля да съди "Газпром" заради спрените доставки. Става дума за няколко милиарда евро компенсация, която фирмата иска да си върне. Заради спрения газ към Германия Uniper е във фалит и германската държава обмисля да го национализира. През юли федералното правителство купи 30% от акциите на концерна, за да му помогне.

Най-големият вносител на руски газ в Германия отчете загуба от 12,3 млрд. евро за първото полугодие и трябваше да бъде спасен от държавата, след като намалените доставки от "Газпром" го принудиха да купи резервни количества на по-високи цени. Концернът призова всички фирми, които са имали сключени договори, но не са получили договореното количество газ, да потърсят обезщетение от "Газпром". Най-големият вносител на руски газ в Германия с над 12 млрд. евро загуба

Арбитражният съд в Стокхолм, където според източници Uniper ще заведе исковете, многократно е разглеждал спорове за газови договори между "Газпром" и неговите контрагенти, сред които полската PGNiG и украинската "Нафтогаз".

Най-известната корпоративна жертва на енергийната криза в Европа досега, Uniper заяви по-рано тази година, че преразглежда правните стъпки срещу "Газпром" и предупреди, че може да включват арбитражно производство. Такива процедури обикновено отнемат няколко години, преди да се постанови присъда.

"Разбира се, Uniper ще разгледа подобни искове за щети срещу "Газпром" и, ако има големи изгледи за успех, ще се опита да ги приведе в изпълнение", заяви в имейл финландската Fortum мажоритарен собственик на Uniper.

"Газпром" в момента не доставя газ по газопровода "Северен поток 1", след като потоците бяха намалени от юни насам, като обяви форсмажорни обстоятелства по отношение на доставките, което Uniper отхвърля. "Газпром" разкри кога ще пусне газа по "Северен поток 1"

