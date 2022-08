Очакват ни няколко зими на газова криза и газов режим в Европа

Европа може да бъде принудена да ограничи потреблението на енергия за няколко години, тъй като газовата криза на Стария континент може да продължи няколко зими. Това предупреждава главният изпълнителен директор на енергийния гигант Shell Бен ван Берден по време на пресконференция в Норвегия. Европа е заплашена да остане без газ в разгара на зимата

Прогнозата на ръководителя на най-голямата европейска петролна и газова компания идва, след като заради намалените руски доставки природният газ в Европа поскъпна до рекордни върхове миналата седмица, заплашвайки да потопи икономиката на континента в дълбока рецесия, пише Financial Times. Стряскаща прогноза: 5000 долара цена на газа през зимата

Ван Берден отбеляза, че тази криза ще постави на изпитание солидарността в Европейския съюз, докато държавите се мъчат да измислят как да поддържат функционирането на ключови индустрии. Той предупреждава, че през следващите няколко зими Европа ще трябва "да намери решения чрез ефективни икономии и нормиране (газов режим)", както и чрез "много бързо изграждане на алтернативен внос на газ или алтернативни енергийни източници". Решенията на Европа срещу високите цени на електроенергията

Ръководителят предупреди, че подобна задача няма да е никак лесна. Мисълта, "че това ще бъде някак лесно или ще приключи, мисля, че е фантазия, която трябва да оставим настрана", каза Ван Берден.

Държавите в цяла Европа са изправени пред енергийна криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна и последвалите съкращения на доставките на газ, което европейските политици критикуват като "използване на газа като оръжие". Газова война: Русия вбеси Германия с ново орязване на газа

Цената на газа в Европа скочи с почти 1/3 миналата седмица до над 343 евро за мегаватчас в петък, тъй като търговци и доставчици на комунални услуги побързаха да си осигурят доставки преди зимата. Това е повече от 30 пъти по-високо от цените преди две години и над 10 пъти над сегашното им ниво в САЩ. Заради Газпром и САЩ: Газът в Европа мина психологическа граница

