Норвегия трябва да свали цената на газа, за да спаси Европа

На фона на всички проблеми около доставките на газ и намирането на алтернативни източници, може да се каже все пак, че газовата криза има една положителна страна. Норвегия – демократична, приятелска, надеждна – се активизира, с цел да помогне на Европа, като увеличи максимално производството дори за сметка на собствения си добив на петрол, за да се опита да замени руския газ, пише в свой коментарен текст енергийният експерт на Financial Times Дейвид Шепард.

Но тъй като цената на газа продължава да расте, като дори се удвои, откакто Русия започна да свива износа си през юни – в индустрията настана тихо недоволство. Това е знак, че Европа трябва да поиска от Норвегия да направи повече, нещо немислимо преди – да намали цената, на която продава своя газ.

Column: Norway has been seen as a hero of the gas crisis, maximising output to help Europe keep the lights on and replacing Russia as the continent’s biggest supplier



But when it comes to prices, how much is too much?https://t.co/FKT7FAv8x4 — David Sheppard (@OilSheppard) August 18, 2022

Преди протестите от Осло и оплакванията от пуристите на свободния пазар, трябва да се подчертае, че това далеч не е официално предложение. Но очевидно трябва да бъдат проучени тези възгледи, след като се подкрепят и излагат от опитни ръководители в петролния и газовия сектор извън Норвегия.

А аргументът е неоспорим – независимо дали иска да го признае, или не, Европа е въвлечена в икономическа война в резултат от войната в Украйна. Най-голямата заплаха за европейската подкрепа за Киев е енергийната криза да стане икономическа и западните избиратели да реагират и Путин добре знае това. Цената на газа вече не просто е висока, а се превръща в икономическо оръжие. Европа трябва да е готова за икономическа война срещу Путин

Revenue from oil and gas now projected to cover 90% of Norwegian government expenditure for 2022. https://t.co/4qMqnpBhGT — Aslak Berg (@BergAslak) August 19, 2022

Колкото и приятни да са приходите от газ, на които Норвегия се радва – и при еквивалента на почти 400 долара за барел петрол те са наистина огромни – не отговаря на стратегическите интереси на страната да допусне съседите ѝ да изпаднат в дълбока рецесия или косвено да окуражат действията на Русия. Ако Европа наистина спре да купува петрол и газ от Русия

Числата са красноречиви. По-голямата част от газовите доставки на Норвегия се пренасят по тръбопроводи до Европа и представляват около 1/4 от доставките на континента. За Обединеното кралство процентът е дори 40. Русия вече не е най-големият доставчик на газ в Европа

The graph is a week old, but it shows how estimates from natural gas revenue for Norway has risen from 140 billion NOK last fall, to 460 billion in the spring and 1 trillion as of last week. 1 trillion NOK is 100 billion USD, or about 18000 USD per Norwegian (pop. 5.5 million) https://t.co/B06aohZwLe — Aslak Berg (@BergAslak) August 17, 2022

Правителството на Норвегия прогнозира през май, че приходите му от петрол и газ ще са 100 млрд. евро тази година. В страна с население от 5,4 млн. души това е близо 18 000 евро на човек, или повече от общите публични разходи на британското правителство на глава от населението за 2020/21 г.

Цените на газа са се удвоили оттогава и се търгуват на повече от 10 пъти средното ниво през предходното десетилетие. Норвегия има голяма фискална свобода. Приходите от нефт и газ са били под 30 млрд. евро миналата година. Русия пак ще спре "Северен поток 1", газът поскъпна рекордно

Ако Осло се съгласи да намали цената до равностойна на 150-200 долара за барел петрол – повече, отколкото Норвегия спечели средно през първото полугодие на тази година, когато подкрепяният от държавата енергиен гигант Equinor имаше рекордни печалби – това пак би било болезнено, но по-поносимо за европейските икономики. Норвежката Equinor спасява Европа от забранения руски петрол

Норвегия има интерес да намали цената

Според икономиста Аслак Берг, работил за норвежкото правителство и Европейската асоциация за свободна търговия, макар намалението на цената да е политически трудно за преглъщане, Осло има интерес да спомогне за стабилна европейска икономика и да подкрепи Украйна. "Добра опция и за двете страни, е да сключат дългосрочни договори на цени, много по-ниски от днешната спот цена, но доста над историческата средна", смята той.

I do not endorse a price cap, but I stand by my quote in the article - it make sense for Norway to commit to long-term contracts at attractive prices to ease the pain in Europe. It might even make financial sense for Norway as current prices won't last. https://t.co/I2DZqMshi5 — Aslak Berg (@BergAslak) August 18, 2022

Цените на европейския газов пазар вероятно ще се задържат високи, за да привлекат нужните товари от втечнен природен газ от Азия. Има рискове и от намеса в нормалните пазарни сигнали, но това би помогнало да се намали сметката за подпомагане на домакинствата и индустрията тази зима в Европа. "Газпром" заплаши Европа с шокираща цена на газа през зимата

Норвегия е по-потърпевша от колебанията в световната икономика – до голяма степен движени от волатилните цени на енергията – отколкото може да се види в момента. Нейният държавен инвестиционен фонд в размер на 1,2 трилиона долара, който инвестира приходите от производство на петрол и газ, получени в продължение на десетилетия, загуби 14,4%, или 174 млрд. долара, през първото полугодие – повече, отколкото правителството може да получи от рекордните цени на петрола и газа. Откъде идва богатството на Норвегия

Норвегия осъзнава и заплахата за дългосрочното търсене на газ от тази криза. Нейното желание да изгради бъдеща енергийна икономика, основана на възобновяеми енергийни източници като офшорна вятърна енергия и "син" водород, разчита и на сътрудничество със съседите ѝ. Норвежки ръководители смятат, че е опасно да се възприеме, че подходът е "Норвегия на първо място".

За Европа е от решаващо значение да не попадне в капана на ресурсния национализъм, който би бил в полза на Путин. Никой не трябва да третира Норвегия като печалбар или приносът ѝ към европейската енергийна сигурност да бъде забравен. Но е добре да се обсъди дали може да се направи нещо, за да се намалят цените. Отварянето на крановете до пълен капацитет се оценява. Осъществяването му на цена, която смекчава трудностите на европейските икономики, може да е в интерес и на Норвегия.

