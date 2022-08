Полската енергийна компания PGNiG обяви, че е договорила 800 млн. куб. метра природен газ да бъдат транспортирани през последните 3 месеца на годината по новия Балтийски газопровод (Baltic Pipe), свързващ Полша и Норвегия, съобщи Reuters. ЕС прие окончателен план за запълването на газохранилищата

"През последното тримесечие на 2022 г. ще бъде използван приблизително между 30 и 38% от капацитета на Балтийския газопровод, което се равнява на около 800 млн. куб. метра газ", заяви представител на полския газов оператор.

Планирано е Балтийският газопровод да бъде пуснат в експлоатация през октомври, заедно с разширенията на терминала за втечнен газ в Швиноуйшче, Северозападна Полша. Капацитетът му е 10 млрд. куб. метра газ годишно.

Baltic Pipe е съвместен проект между полската фирма Gaz-System и датската Energinet и се оценява на между 1.6 и 2.1 млрд. евро. Минава по дъното на Северно и Балтийско море и ще бъде разклонение на съществуващия тръбопровод Europipe II. Проектът е жизненоважен при настоящата ситуация с несигурните доставки на руски газ.

"Газовите хранилища в Полша са запълнени на 99%", съобщи пък Артур Чеслик, вицепрезидент на полската енергийна компания по стратегическите въпроси и уточни, че тази година нивото е постигнато по-рано от обичайното. "В Полша няма да има недостиг на природен газ през предстоящата зима", отбеляза вицепрезидентът на PGNiG по финансовите въпроси Пшемислав Вацлавски. Междувременно страната вече работи за разширяване на газохранилищата си. Европа с рекордни запаси на газ, в България са двойно по-ниски

Полската енергийна компания заяви, че е отбелязала "радикална промяна" при чуждестранните си доставчици на газ. "Делът на природния газ, който се внася през източната граница на Полша, се сви до 37% при 57% през 2021 г. по-рано. Същевременно делът на втечнения природен газ, който внасяме, се увеличи на 34% при 25% през същия период на 2021 г.", пише в изявление на компанията. Русия вече не е най-големият доставчик на газ в Европа

Страната вече е получила 35 танкера с втечнен газ от началото на годината. Ако продължи със същото темпо, по този начин в полската газова мрежа ще влязат около 6,7 млрд. куб. м газ до края на 2022 г.

Za nami 35. dostawa do #TerminalLNG w 2022 roku. To tyle ile przyjęliśmy w całym 2021. Obecnie gazoport dostarcza ok. 19 mln m3 dziennie #gazziemnego do systemu przesyłowego w kraju. Oznacza to, że w skali roku możemy przyjąć ok. 6,7 mld m3 gazu. pic.twitter.com/4Z3SIOAufA