Докато Европа търси по света нефт, с който да замени руските доставки, едно петролно находище, което е много по-близо до нея, помага за запълване на празнината, разказва Reuters. Ако Европа наистина спре да купува петрол и газ от Русия

Норвежката компания Equinor изпраща суров петрол от гигантското находище Йохан Свердруп в Северно море на европейския пазар вместо в Азия, където е доставила около 100 милиона барела през миналата година.

В същото време Русия изпраща все по-големи количества от суровината към Азия, компенсирайки намаляващите европейски доставки. От ситуацията най-добре се възползват Китай и Индия, които осезаемо увеличават петролния внос, привлечени от големите отстъпки в цената. Китай поглъща все по-жадно евтиния руски петрол

В Европа норвежкият суров петрол се е превърнал почти в директен заместител на руския сорт "Уралс" за рафинериите в Германия, Полша, Литва, Швеция и Финландия, както и в Турция, според Equinor. Колко петрол внася ЕС от Русия и кои страни са най-зависими?

Европейските търговци и рафинерии изискват оценки за качествата на норвежката суровина, за да заменят някои от количествата, които са получавали от Русия, посочва пред Reuters изпълнителният директор на Equinor Андерс Опедал. "Досега през годината по-голямата част от товарите отиваха в Европа. През март всички товари отидоха в Европа, докато през март миналата година 60% отидоха в Азия", посочва Опедал.

