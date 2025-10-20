Неприятна изненада с цените на храните в България

Цената на потребителската кошница е с два лева по-висока тази седмица, като скача от 95 на 97 лева. Това съобщи днес на брифинг председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. По думите му това са нормални сезонни вариации, а цените на храните следват типични тенденции - лек спад през лятото и умерено покачване през есента. Иванов посочи, че пазарът остава спокоен, конкурентен и предвидим, а България не е сред най-скъпите държави в ЕС.

Цените през седмицата

Сред плодовете и зеленчуците се отчита поевтиняване на червения пипер с 8 стотинки, на картофите – с 2 стотинки, на лимоните – с 14 стотинки, на дините – с 1 стотинка и на ябълките – с 12 стотинки. Иванов отбеляза, че при ябълките се наблюдава добро предлагане на стабилна българска продукция въпреки първоначалните по-песимистични прогнози.

Още: КЗК установи надценки до 90 на сто при цените на храните

Поскъпване има при доматите - с 15 стотинки, краставиците - с 24 стотинки, морковите - с 1 стотинка, зелето - с 10 стотинки, лука - с 15 стотинки, зеления пипер - с 2 стотинки, тиквичките - с 12 стотинки, бананите - с 3 стотинки и гроздето - с 10 стотинки.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавалът с 11 стотинки, сиренето – с 8 стотинки, маслото – с 4 стотинки, свинското месо – с 13 стотинки, олиото – с 9 стотинки, фасулът – със 7 стотинки, ориз – със 7 стотинки, захар – с 4 стотинки и брашното – с 1 стотинка. Яйцата остават на същата цена като миналата седмица. Намаления има при киселото мляко – с 6 стотинки, прясното мляко – с 1 стотинка и пилешкото месо – с 4 стотинки.

Иванов посочи, цитиран от БТА, че това са средни цени, които включват както ниско, така и високо качество хранителни продукти, като всеки потребител трябва да реши какво качество търси и на каква цена, защото често се сравняват несъпоставими продукти.

Още: Обрат с цените на храните отчитат от ДКСБТ

Той допълни, че няма външно влияние, което да определя цените - всичко се случва в резултат на взаимодействието между търсенето и предлагането, а факторите, които оказват влияние, са основно геополитическата обстановка, логистиката и цената на енергийните ресурси.

Промяна на цените за пет месеца

цените на едро на основни продукти от 20 май досега показват стабилност и типични сезонни колебания. Захарта е поевтиняла от 1,87 лв. на 1,82 лв. за килограм, фасулът – от 4,35 лв. на 4,28 лв., а брашното – от 1,54 лв. на 1,51 лв. за килограм. Оризът се търгува по 3,28 лв. за килограм, а олиото е поскъпнало от 3,15 лв. на 3,21 лв. за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,38 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 18,19 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 12,20 лева. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,17 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,38 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,29 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,28 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,97 лева за килограм.

Доматите в началото на периода са били 2,47 лева за килограм сега се търгуват по 2,75 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,34 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 0,95 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 1,07 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,22 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,16 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,10 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,90 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,33 лева на килограм.

При плодовете лимоните са поскъпнали от 3,02 лв. на 3,83 лв., бананите - от 2,78 лв. на 2,80 лв., гроздето е поевтиняло от 3,63 лв. на 3,13 лв., дините - от 1,25 лв. на 0,56 лв., а ябълките - от 2,14 лв. на 2,47 лв. за килограм.