Руският въгледобив е изправен през тежка криза
Снимка: iStock

Санкциите, нарастващите разходи и ниските цени вкараха руската въгледобивна промишленост в най-тежката й криза от над 30 години насам. Това пише британското финансово издание Financial Times в свой анализ. През първите седем месеца на годината загубите на сектора са два пъти повече, отколкото за цялата 2024 г., двадесет и три компании вече са преустановили дейност, а над 50 други са изложени на риск, се посочва в него.

Продажби с големи отстъпки

Транспортните разходи са се увеличили до 90% от цената на въглищата, принуждавайки износителите да продават гориво с големи отстъпки, само за да поддържат приходите от чуждестранна валута и да запазят работните места, пише още Financial Times.

Още: Въгледобивната индустрия може да загуби близо 1 милион работни места през следващите години

Данни от Федералната държавна статистическа служба на Русия Росстат показват, че руският въгледобив е претърпял загуби в размер на 2,8 милиарда долара през първите седем месеца на 2025 г. - двойно повече от общата сума за цялата 2024 г. и рязък спад спрямо 2023 г., когато руската въгледобивната промишленост е генерирала печалби в размер на почти 4,6 милиарда долара.

Заетост за над 140 000 души

Изданието отбелязва, че руската въгледобивната промишленост пряко осигурява заетост на над 140 000 души и остава от критично значение в някои области, както като източник на заетост, така и като източник на финансиране за местните бюджети.

Financial Times посочва, че цените на въглищата за отопление са достигнали многогодишни минимуми в световен мащаб през 2025 г. - с 78% по-ниски от върховите стойности през 2022 г. - но проблемът е по-сериозен за Русия, която се сблъсква със западни санкции и логистични затруднения.

Още: Русия намери кой да купи въглищата ѝ, но с огромна отстъпка

Въглищният сектор в окупирания Донбас изпитва значителни проблеми, като руските инвеститори започват да се отказват от мините, които руската държава им е предоставила, след като не са успели да ги направят рентабилни.

Руското правителство е проектирало своята военна икономика така, че да дава приоритет на инвестициите в руската вътрешна индустриална база, което от своя страна има отрицателни ефекти, много от които са потенциално дългосрочни, върху много граждански сектори и руската икономика като цяло, подчертава изданието.

