Цената на петрола затвърди новата посока

Цената на петрола се понижи още тази сутрин, след като ден по-рано отчете спад от 1,6 на сто, тъй като рисковата премия на пазара намаля след постигнатото споразумение между Израел и Хамас за първия етап от плана за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс. Съгласно договореностите бойните действия ще бъдат прекратени, Израел ще се изтегли частично от ивицата Газа, а Хамас ще освободи всички останали заложници в замяна на стотици палестински затворници.

Цените

Фючърсите на сорта Брент се понижиха с 2 цента до 64,90 долара за барел към 08:15 часа

Американският суров петрол е надолу с 3 цента до 61,26 долара за барел.

На седмична база обаче и двата бенчмарка се очаква да завършат с около 1 процента ръст в цените си, след като миналата седмица регистрираха рязък спад.

По-рано през седмицата цените се повишиха с около 1 на сто до едноседмичен връх заради забавения напредък по мирното споразумение с Украйна - сигнал, че санкциите срещу Русия, втория по големина износител на петрол в света, може да останат в сила по-дълго.

"Сделката за прекратяване на огъня в Газа е важна стъпка към намаляване на геополитическия риск, който поддържаше премията в цените на суровината през последните месеци", коментира анализаторът на ANZ Даниел Хайнс. "Сега фокусът отново се насочва към очаквания излишък на предлагане, тъй като ОПЕК постепенно прекратява съкращенията на производството".

По-малкото от очакваното увеличение на добива, договорено от ОПЕК+ в неделя, също допринесе за ограничаването на опасенията от свръхпредлагане.

"Очакваното рязко нарастване на добива не се материализира, което помогна за стабилизиране на цените", посочиха анализатори на BMI в бележка от петък.

Инвеститорите обаче остават предпазливи заради продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ, което може да отслаби икономическата активност и да намали търсенето на петрол в най-големия му потребител в света.