ДЗИ е най-добрият дигитален застраховател в България

ДЗИ е най-доброто дигитално застрахователно дружество у нас. Това отреди престижната международна класация Global Insurance Innovation Awards 2025, организирана от The Digital Banker. Постиженията на застрахователите в областта на иновациите са оценявани от международно жури, сред които членове на висшия мениджмънт на водещите световни одитори като Делойт, Ърнст енд Янг, Прайс Уотърхаус и др.

ДЗИ впечатлява журито с успешната дигитализация и въведените иновации и продукти, сред които изцяло дигиталните процеси по сключване на застраховки, интеграцията на първия на пазара AI в процеса по завеждане на щети, здравното приложение KakSi, което не просто съхранява здравните данни на потребителите, но и изгражда цялостна екосистема, която насърчава здравословен начин на живот.

„Тази награда е резултат от труда, отдадеността и професионализма на всички служители на ДЗИ. Те са хората, които ежедневно превръщат визията ни в реалност – чрез новаторски решения, дигитални услуги и безкомпромисно обслужване. Признанието идва в момент, в който дигиталната трансформация не е просто тенденция, а необходимост. Ние не само отговаряме на очакванията на клиентите, но и ги надминаваме – с прозрачност, удобство и сигурност. Това отличие е признание за нашата смелост да бъдем първи, да експериментираме и да се развиваме“, споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

ДЗИ е водещ застраховател в България, признат със силното си присъствие на пазара, ориентирания към клиента подход и ангажимента си към дигиталната трансформация. Като част от KBC Group в България ДЗИ използва сътрудничеството с ОББ и другите компании от най-голямата банково-застрахователна група у нас, за да предоставя интегрирани финансови решения. Лидерът в застраховането предлага цялостен набор от животозастрахователни и общозастрахователни продукти, включително здравно, имуществено и автомобилно застраховане, съобразени с променящите се нужди на физическите лица и бизнеса. Стратегическият фокус на ДЗИ върху иновациите, оперативното съвършенство и удовлетвореността на клиентите я позиционира като надежден и далновиден застраховател в региона, което са и част от аргументите, които натежават при избора на ДЗИ за най-добро дигитално застрахователно дружество в България от Global Insurance Innovation Awards 2025.

