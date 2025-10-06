Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди нивата на рейтингите на ОББ

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди нивата на рейтингите на ОББ
Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди нивата на рейтингите на ОББ. Съгласно методиката на кредитната агенция, най-голямата банка по активи в страната има дългосрочен рейтинг на финансова сила: А- със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг: А-2. На ОББ е присъден дългосрочен рейтинг по национална скала АA- (BG) със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+.

Според доклада на БАКР решението за присъждане на кредитния рейтинг на ОББ отразява утвърдените в периода на годишен преглед позитивни тенденции в структурата и качеството на активите, при формирани високи доходност и положителни финансови резултати.

„ОББ затвърждава позицията си на водеща банка в страната, оценена по множество качествени и количествено измерими критерии, като: поддържани стабилни темпове на ръст на привлечени средства и активи, подобрение наблюдаваните показатели за оценка на дейността и стабилността ѝ, формирани изпреварващи темпове на подобрение в качеството на кредитния ѝ портфейл, възстановени високи равнища на капиталова адекватност, висока ликвидност, както и успешно прилагане в управлението ѝ на критериите и опита на банката-майка.“, се казва в доклада.

От кредитната агенция отчитат положително влиянието на принадлежността на ОББ към KBC Group – водеща европейска финансова група, като това дава основание на БАКР да присъди оценка, която надвишава с две степени присъдения от БАКР държавен рейтинг на Република България (нВВВ, перспектива „стабилна“).

„Общата сума на активите на ОББ в края на разглеждания период – юни 2025 г. възлиза на 40.1 млрд. лв., утвърждавайки Банката като най-голямата в страната – вече с близо 2.4 млрд. лв. повече от следващата я по размер кредитна институция (при 1 млрд. лв. повече в края на 2024 г.). Увеличението на активите е изразено с ръстове, както при кредитите, така и при инвестициите.“, се посочва още в доклада.

Заключението на БАКР е: през анализирания петгодишен период ОББ разполага с много добре структуриран актив, с ясно изразени характеристики на стабилност и изменения в посока на повишаване на доходността и оптимизиране на риска.

От ОББ напомнят, че през настоящата година банката получи две кредитни оценки от международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings), като през юли, след като агенцията повиши суверенния рейтинг на България заради решението за приемането на страната в еврозоната, тя повиши дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) и на ОББ от 'A-' на 'A'  със стабилна перспектива. Дългосрочният рейтинг на ОББ е с две степени над този на България и е най-високият за частна институция в страната.

