В кои сектори заплатите в България нарастват най-много?

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,2 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на 2024 г. по предварителни данни. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Заплатите в България продължават да нарастват и в частния, и в държавния сектор, в строителството и в услугите, както и в туризма.

Секторите с най-голям ръст

Най-много се повишават те в сектор "административни и и спомагателни дейности" - със 17.6% за година. Това са фирмите, които се занимават с различни видове посреднически услуги - агенции за недвижими имоти, за охрана, за наемане на персонал, туристически агенции, кол центрове и други.

Още: Средната заплата в България надмина 2500 лв.

Сериозно повишение на възнагражденията се наблюдава и в добивната промишленост (16.3% увеличение за година) и в културно-развлекателните дейности (16.9%).

Любопитно е, че в един от най-проблемните и критикувани сектори на българската икономика - ВиК, разходите на фирмите за персонал и заплати също са сред най-бързо покачващите се (16% за година).

В строителството заплатите също са се покачили сериозно за година - с почти 16 на сто.

Още: Доходи и разходи растат почти поравно през 2025

През последните четири години (2022-2025 г.) ръстът на възнагражденията при "административни и спомагателни дейности" е 109 процента.

Заплащането в заведения и хотели пък се е удвоило (98% покачване). Заетите в строителството и държавният сектор също са с бързо растящи доходи - близо 100% нагоре за 2022-2025 г.