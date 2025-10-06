През септември ВяЕЦ „Свети Никола“ произведе с 30% повече електроенергия от вятър спрямо месец август

През септември ВяЕЦ „Свети Никола“ произведе с 30% повече електроенергия от вятър спрямо месец август
Снимка: ВяЕЦ „Свети Никола“

За първото полугодие на 2025 г. паркът, който е най-големият вятърен парк в страната, осигури 152 520 MWh зелена енергия за българските потребители

С близо 30% повече зелена електроенергия от вятър произведе през септември 2025 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ спрямо месец предходния месец. Турбините на най-големия вятърен парк в страната генерираха 16 139 MWh електроенергия през миналия месец. За първото деветмесечие на годината паркът генерира близо 194 500 MWh електроенергия. Тази енергия е достатъчна да осигури светлина и топлина за стотици хиляди български домакинства.

През последните 12 месеца ВяЕЦ „Свети Никола“ се нарежда на трето място сред ВЕИ производителите в България. Ветроенергийният парк край Каварна продължава да осигурява около 20% от вятърния ток в страната. Това е енергия, която не замърсява въздуха, не изчерпва ресурсите и ни приближава до една по-зелена България.

Нова дигитална услуга за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди нивата на рейтингите на ОББ

Цената на потребителската кошница не се променя според ДКСБТ

