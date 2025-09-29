Иранският риал достигна рекордно дъно

Иранската национална валута риалът достигна историческо дъно спрямо щатския долар след възстановяването на санкциите на ООН срещу Техеран, съобщи "Франс прес", позовавайки се на данни от няколко сайта за проследяване на валутните курсове. Вчера, според неофициалния курс на черния пазар, един долар се търгуваше за около 1,12 милиона риала, а едно евро – за 1,32 милиона риала, сочат данните на референтните сайтове Bonbast и AlanChand.

Курсът преди санкциите

Месец преди възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран, инициирано от Франция, Великобритания и Германия, един долар се разменяше за малко над 1 милион риала. В началото на август курсът беше около 900 000 риала за долар.

Още: Изненадваща цена на петрола след примирието между Израел и Иран

От вчера отново са сила санкциите на ООН срещу Иран, след като преговорите между Техеран и западните държави за ядрената програма на Техеран се провалиха. Санкциите включват оръжейно ембарго и икономически рестрикции. Те бяха възстановени 10 години след отменянето им.

На 28 август, групата E3 (Великобритания, Франция и Германия) задейства 30-дневния процес за подновяване на наказателните мерки срещу Техеран по Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA). Това е т.нар. иранска ядрена сделка, сключена през 2015 г. между Ислямската република и световните сили от групата P5+1 - Китай, Франция, Германия, Русия, Обединеното кралство и САЩ, с участието и на ЕС.

В тази европейска страна все още не са обменили половин милиард евро от старата си валута