България е сред страните с най-ниска безработица в ЕС
България е в Топ 5 на страните с най-ниско равнище на безработица в ЕС през август. Това става ясно от публикувани днес данни на европейската статистическата служба Евростат. Страната ни е с равнище 3,6 на сто, при 3,7 на сто месец по-рано и 4 на сто година по-рано. Най-ниска е безработицата в Малта и Словения – по 2,9 на сто, докато в Полша и Чехия е по 3,2 на сто.

В Европейския съюз

В целия Европейски съюз безработицата е 5,9 на сто – без промяна както спрямо предходния месец, така и спрямо август 2024 г.

В еврозоната безработицата е 6,3 на сто, което е леко повишение спрямо 6,2 на сто през юли и без промяна на годишна база.

По оценки на Евростат през август 2025 г. 13,089 милиона души в ЕС, от които 10,842 милиона в еврозоната, са били безработни. В сравнение с юли броят на безработните се е увеличил с 39 хил. души в ЕС и с 11 хил. души в еврозоната. На годишна база броят им е нараснал с 85 хил. души в ЕС и е намалял с 15 хил. души в еврозоната.

Най-висока безработица е отчетена в Испания – 10,3 на сто, Финландия – 9,8 на сто и Швеция – 8,7 на сто.

Младежка безработица

През август 2025 г. 2,819 милиона младежи под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,220 милиона в еврозоната. Равнището на младежка безработица е 14,6 на сто в ЕС спрямо 14,4 на сто през юли и 14,0 на сто в еврозоната – без промяна спрямо предходния месец.

В сравнение с юли младежката безработица се е увеличила с 20 хил. души в ЕС и е намаляла с 4 хил. души в еврозоната. На годишна база броят на безработните младежи е намалял със 147 хил. души в ЕС и със 156 хил. души в еврозоната.

Безработица по пол

През август равнището на безработица сред жените в ЕС е 6,0 на сто, а сред мъжете – 5,8 на сто, като и двете стойности остават без промяна на месечна база.

В еврозоната безработицата при жените е 6,4 на сто, а при мъжете – 6,1 на сто, също без изменение спрямо юли.

 

