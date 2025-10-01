Ето кога ще изплащат пенсиите през октомври

Ето кога ще изплащат пенсиите през октомври
Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.

График за обезщетенията

На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

