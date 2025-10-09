Фискалният съвет прогнозира значително увеличение на данъците

Ако продължи сегашната стратегия за значителното нарастване на текущите разходи и поддържането на максимално разрешен бюджетен дефицит от 3% от БВП ще възникне необходимостта от съществено повишаване на бюджетните приходи. Продължаването на тази фискална политика води до вероятното значително увеличение на данъчната тежест върху бизнеса и/или гражданите. Това се посочва в становище на Фискалния съвет относно Отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2024 г.

Ускорено повишаване на дълга

Ог съвета посочват още, че в резултат от провежданата фискална политика през 2024 г. е увеличението на държавния дълг – както абсолютно, така и като процент от БВП. Тази тенденция се задълбочава през 2025 г.

Нивото на дълга спрямо БВП все още се запазва под ограничението от 60%. Разхлабването на фискалната политика обаче, обуславя висок риск от ускорено повишаване на дълга през следващите години, поради което Фискалният съвет осъществява постоянен мониторинг.

Реалният растеж е по-висок спрямо средния за еврозоната и ЕС. Това развитие създава подходящи условия за умерено рестриктивна фискална политика, които обаче не са използвани, подчертават от Фискалния съвет.

Инфлацията е над средните нива на ЕС

Инфлацията у нас изпреварва средните нива за ЕС и еврозоната. Фискалният съвет счита, че това в известна степен, се дължи на разхлабването на фискалната политика – повишаване на разходи, генериране на дефицити и поемане на дълг, като тази тенденция продължи и през 2025 г.

Фискалният съвет препоръчва преразглеждане на разходните политики като цяло - да се преразгледат ангажиментите за разходи за възнаграждения в публичния сектори. Това важи особено за индексациите на заплатите и пенсиите, които имат силно проциклично и проинфлационно въздействие.

Основната причина за слабото изпълнение на планираните приходи е в частта за помощите, което е 51,3%, дължащо се на ниска успеваемост с оперативните програми и неполучените плащания по втори и трети транш от Плана за възстановяване и устойчивост, подчертават още от Фискалния съвет.