ТЕЦ AES Гълъбово с нов връх в производството за деветмесечието на годината

Нов връх в производството на електроенергия за деветмесечието на 2025 г. бележи ТЕЦ AES Гълъбово. Най-модерната въглищна централа в страната осигури 1 803 015 MWh надеждна електроенергия за българските потребители, което е най-голямото производство за този период за последните 3 години.

Само за изминалия месец септември генерираната от ТЕЦ AES Гълъбово електроенергия за българските потребители е 121 900 MWh. Това количество е достатъчно да задоволи месечното потребление на над 480 000 средни български домакинства.

„Този производствен пик е ясен индикатор за оперативната ефективност и надеждността на нашите съоръжения. Независимо от сезона и климатичните особености, ТЕЦ AES Гълъбово продължава да работи устойчиво и да изпълнява основната си мисия – да гарантира енергийната стабилност и сигурност на електроенергийната система на България. Нашата ангажираност да осигуряваме надеждни доставки е от ключово значение за индустрията и домакинствата“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.