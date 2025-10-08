ТЕЦ AES Гълъбово с нов връх в производството за деветмесечието на годината

ТЕЦ AES Гълъбово с нов връх в производството за деветмесечието на годината
Снимка: ТЕЦ AES Гълъбово

Нов връх в производството на електроенергия за деветмесечието на 2025 г. бележи ТЕЦ AES Гълъбово. Най-модерната въглищна централа в страната осигури 1 803 015 MWh надеждна електроенергия за българските потребители, което е най-голямото производство за този период за последните 3 години.

Само за изминалия месец септември генерираната от ТЕЦ AES Гълъбово електроенергия за българските потребители е 121 900 MWh. Това количество е достатъчно да задоволи месечното потребление на над 480 000 средни български домакинства.

„Този производствен пик е ясен индикатор за оперативната ефективност и надеждността на нашите съоръжения. Независимо от сезона и климатичните особености, ТЕЦ AES Гълъбово продължава да работи устойчиво и да изпълнява основната си мисия – да гарантира енергийната стабилност и сигурност на електроенергийната система на България. Нашата ангажираност да осигуряваме надеждни доставки е от ключово значение за индустрията и домакинствата“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

 

Още от Икономика

Wolt хвърля светлина върху алгоритмите, които оформят местната търговия

Wolt хвърля светлина върху алгоритмите, които оформят местната търговия

Нова дигитална услуга за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл

Нова дигитална услуга за заплащане на местни данъци и такси през ОББ Мобайл

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди нивата на рейтингите на ОББ

Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди нивата на рейтингите на ОББ

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68215
  • GBP
    1
    2.2556
  • JPY
    100
    1.10169
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата