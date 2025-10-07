Цената на петрола трайно обръща посоката

Цената на петрола трайно обръща посоката
Снимка: iStock

Цената на петрола продължи да се повишава днес, след като по-малкото от очакваното увеличение на производството през ноември от страна на обединението ОПЕК+ помогна да се успокоят някои опасения от нарастващ излишък в предлагането, информира Ройтерс. Страните от ОПЕК+ решиха през уикенда да увеличат колективното си производство на петрол със 137 000 барела на ден, като мярката ще влезе в сила от ноември.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, прибавиха 23 цента или 0,35 на сто до 65,70 долара за барел.

Още: Решение на ОПЕК повлия върху цената на петрола

Американският суров петрол повиши цената си с 21 цента или 0,34 на сто до 61,90 долара за барел.

И двата сорта закриха вчерашната сесия с растеж от над 1 на сто, след решението на ОПЕК+, обединение, което включва Русия и някои по-малки производители на петрол.

Това решение е в разрез с пазарните очаквания за по-агресивно възобновяване на доставките, което е знак, че групата остава предпазлива по отношение на увеличаването на своя производствен дял на световния пазар на петрол на фона на прогнозите за излишък на доставките през четвъртото тримесечие, както и през следващата година, коментират анализатори от ING.

Още: Цената на петрола е с най-сериозна промяна от 1 август

 

Още от Енергетика

Решение на ОПЕК повлия върху цената на петрола

Решение на ОПЕК повлия върху цената на петрола

Цената на петрола с промяна, невиждана от месеци

Цената на петрола с промяна, невиждана от месеци

Рязък завой в цената на петрола

Рязък завой в цената на петрола

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67652
  • GBP
    1
    2.24731
  • JPY
    100
    1.11095
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата