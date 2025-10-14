Новини за търговската война доведоха до обрат в цената на петрола

Новини за търговската война доведоха до обрат в цената на петрола
Снимка: iStock

Цената на петрола се повиши тази сутрин в азиатската търговия, след като ранните признаци на охлаждане на търговското напрежение между САЩ и Китай повдигнаха пазарните настроения и отслабиха опасенията за глобалното търсене на горива, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран със среща с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея този месец, заяви вчера министърът на финансите Скот Бесент на фона на опитите на двете страни да разсеят напрежението.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 22 цента или 0,4 на сто до 63,54 долара за барел.

Още: Петмесечно дъно за цената на петрола

Американският лек суров петрол също прибави 22 цента или 0,4 на сто и един барел се търгуваше за 59,71 долара в азиатската електронна сесия днес.

Вчера Брент отбеляза поскъпване с 0,9 на сто, а американският петрол закри при плюс 1 процент.

"Петролът се стабилизира в момент, когато инвеститорите претеглят напрежението между САЩ и Китай спрямо търсенето", посочват анализатори на Saxo Bank, добавяйки, че Тръмп е смекчил тона си и е сигнализирал за отвореност към сделка.

Още: Какви са приходите на САЩ от новите мита?

 Перспективата за подобрени търговски връзки между двете най-големи икономики в света в исторически план е давала тласък на петролните пазари, тъй като инвеститорите очакват по-силен глобален растеж и увеличено търсене на горива.

 

Още от Енергетика

Петмесечно дъно за цената на петрола

Петмесечно дъно за цената на петрола

Цената на петрола затвърди новата посока

Цената на петрола затвърди новата посока

Обрат с цената на петрола заради Близкия изток

Обрат с цената на петрола заради Близкия изток

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69292
  • GBP
    1
    2.24498
  • JPY
    100
    1.11304
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата