Цената на петрола е невиждана от пет месеца

Снимка: iStock

Цената на петрола се понижи тази сутрин в азиатската търговия, продължавайки загубите от предходната сесия. Инвеститорите анализират предупреждението на Международната агенция за енергията (МАЕ) за излишък на предлагането през 2026 г. и търговското напрежение между САЩ и Китай, което би могло да ограничи търсенето, предаде Ройтерс. В същото време производителите от ОПЕК+ и конкурентите им увеличават производството, а търсенето остава вяло.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня с 21 цента или 0,3 на сто до 62,18 долара за барел

Американският лек суров петрол изгуби 16 цента или също 0,3 на сто от стойността си до 58,54 долара за барел.

И двата контракта закриха вчерашната сесия с петмесечни ценови минимуми.

Международната агенция за енергията прогнозира вчера, че догодина световният пазар на петрол може да се сблъска с излишък от цели 4 милиона барела на ден, което е по-голямо пренасищане от прогнозираното по-рано.

"Пазарът се фокусира върху свръхпредлагането на фона на смесени сигнали за търсенето. Намаляващите геополитически рискове и ескалиращото търговско напрежение също оказват допълнителен натиск върху цените", коментира Емрил Джамил, старши петролен анализатор в LSEG.

Търговският спор между САЩ и Китай, които са най-големите потребители на петрол в света, се разпали отново през изминалата седмица, като и двете страни наложиха допълнителни пристанищни такси на корабите, превозващи товари между тях. Това ще повиши търговските разходи и ще наруши товарните потоци, вероятно намалявайки БВП.

"Вниманието ще остане насочено към неотдавнашното повторно ескалиране на търговското напрежение между САЩ и Китай и рисковете, които то носи за световната икономика", отбелязва Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG.

