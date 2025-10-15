Ръст на инфлацията в България, невиждана е от две години

Ръст на инфлацията в България, невиждана е от две години
Снимка: iStock

Годишната инфлация в България през септември, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се е ускорила до 5,6 на сто от 5,3 на сто през август, достигайки най-високото си ниво от октомври 2023 г. насам. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Само за месец септември месечната инфлация, измерена през ИПЦ е с отрицателна стойност (-0,8 на сто).

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,4 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,8 на сто.

Инфлация през ХИПЦ

През септември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е отрицателна (-0,6 на сто), а годишната е 4,1 на сто. Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2,7 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 - септември 2024 г. е 3,1 на сто.

Инфлацията в еврозоната отново е над целта на ЕЦБ

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13,5 на сто, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41,1 на сто.

Още: Инфлацията в България отново е над 5 процента

Вече повече от две години (28 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Цените на стоките и услугите

През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 9,9 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,9 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Образование - с 4,5 на сто; Облекло и обувки - с 1 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,5 на сто; Съобщения - с 0,5 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,4 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,3 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите Транспорт и Здравеопазване.

 

