Изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места
Снимка: iStock

Близо 60 на сто от работните места в развитите икономики през следващите години ще бъдат засегнати от изкуствения интелект. Това прогнозира Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, предаде Ройтерс. Според нейната оценка, също така изкуственият интелект ще засегне около 40 на сто от работните места в развиващите се пазари и 26 на сто в страните с ниски доходи.

Цунами удря пазара на труда

Говорейки на семинар, посветен на повишаване на производителността в дигиталната ера, Георгиева отбеляза също, че нарастващото значение на изкуствения интелект на пазара на труда ще доведе до по-добра производителност.

"Това е цунами, което удря пазара на труда и за което не съм сигурна, че сме подготвени", посочи тя, но добави, че е "оптимистично настроена" относно това, че изкуственият интелект ще бъде "трансформираща технология“, макар и "не толкова оптимистично, че да направи света по-добро място".

"Имаме много работа за вършене, ако искаме това да се случи", каза още тя по време на семинара.

През седмицата директорът на МВФ отбеляза още, че Бъдещето на глобалните финанси неизбежно ще бъде дигитално.

"Виждаме бързо разрастване на дигиталните активи. Криптовалутите вече представляват около 7 процента от активите в САЩ, достигайки пазарна стойност от 4 трилиона долара", подчерта тя бързото развитие на дигиталните активи, припомняйки, че през 2010 г. един биткойн е струвал едва 1 цент, а днес е водещ в криптосектора.

