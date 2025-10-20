Колко фирми ще съкращават хора и колко ще наемат персонал?

В България близо 28% от фирмите предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав. Това показва деветото национално изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) за нагласите на работодателите в периода октомври 2025 г. - март 2026 г. Така нетният коефициент на заетост достига +6% – ръст от три процентни пункта спрямо предишния изследван период.

Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти – те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване,“ коментира Надя Василева, председател на БКЗ.

"Интересен е фактът, че с оглед на нуждата на икономиката ни от поне 300 000 работници само 23% от анкетираните работодатели имат или биха наели хора от трети страни. Това ясно показва, че България трябва да разработи целенасочена миграционна политика, ясна държавна стратегия и законодателство, което да улесни и ускори процеса по привличане на специалисти отвън,“ допълни тя.

ИТ секторът с най-оптимистични планове

Секторът на информационните технологии показва най-силен ръст в очакванията за наемане на нови служители (+23%), следван от производството (+18%), търговията на едро и дребно (+16%) и финансовите и застрахователни дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%).

Позитивни, макар и по-умерени очаквания има и в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+9%), „Строителство“ (+8%), „Аутсорсинг“ (+7%), „Транспорт, складиране и комуникации“ (+6%), „Публичен и социален сектор“ (+3%) и „Електричество, газ и вода“ (+1%).

"Предстоящите месеци ще донесат растеж за редица индустрии. За да останат конкурентоспособни, талантите трябва да инвестират в нови умения – особено в сферата на изкуствения интелект и новите технологии. В свят, в който промяната е постоянна, гъвкавостта и готовността за адаптация са най-ценните качества,“ каза Надя Василева.

По региони

София (+65%) и Пловдив (+17%) планират най-активно разширяване на екипите, докато във Варна (+8%) и Бургас (+8%) прогнозите се понижават със съответно четири и два процентни пункта спрямо предишните шест месеца, а в Русе (+2%) остават същите.

"Данните недвусмислено сочат, че българският пазар на труда демонстрира устойчивост въпреки глобалната несигурност. Виждаме как компаниите постепенно се адаптират към новата реалност и търсят начини да растат. Организациите, които инвестират в развитието на своите хора днес, изграждат дигиталните и аналитични умения на екипите си и създават гъвкави работни модели, ще бъдат безспорните лидери на утрешния ден. Това е момент на преосмисляне и трансформация, който изисква смелост и визия,“ заключава Василева.