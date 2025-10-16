Обрат с цената на петрола заради Индия

Цената на петрола претърпя обрат и се повиши с около 1 на сто в сутрешната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че премиерът Нарендра Моди е обещал, че Индия ще спре да купува руски петрол. Прекратяване на доставките на петрол от Русия за Индия би могло да доведе до дефицит на суровината на други места по света, предаде Ройтерс.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, наддаде с 54 цента или 0,87 на сто до 62,45 долара за барел.

Още: Цената на петрола е невиждана от пет месеца

Американският лек суров петрол поскъпна с 57 цента или 0,98 на сто и един барел се търгува за 58,84 долара.

И двата фючърса отбелязаха най-ниското си ниво от началото на май в предходната сесия на фона на търговското напрежение между САЩ и Китай и след предупреждение от Международната агенция за енергията (МАЕ) за голям излишък на петролния пазар през идната година.

Индия спира вноса на руски петрол?

Още: Как новите мита за Индия повлияха върху цената на петрола?

Президентът Тръмп вчера заяви, че Индия, която получава около една трета от вноса си на петрол от Русия, ще спре покупките на петрол от Москва.

Индийското посолство във Вашингтон не отговори на запитване на Ройтерс, изпратено по имейл, дали Моди е поел подобен ангажимент пред Тръмп.

Някои индийски рафинерии се подготвят да намалят вноса на руски петрол, като се очаква това да се случи постепенно, съобщиха за Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Индия и Китай са двата най-големи купувача на руски суров петрол, изнасян по море, а подобни сделки попадат под санкциите на САЩ и Европейския съюз.

В продължение на месеци премиерът Моди отхвърляше натиска на САЩ да спре да купува руски петрол, като индийските власти защитаваха покупките като жизненоважни за националната енергийна сигурност.