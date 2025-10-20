По какъв начин да направим регистрация на фирма в България?

Откриването на собствен бизнес безспорно е вълнуващ момент за всеки предприемач. Това е времето, в което имате най-много ангажименти и трябва да подготвите изрядно документите на компанията, за да я узаконите. Предвид различните детайли, които не бива да бъдат пренебрегвани, е добре да се доверите на експерти в областта. От Mediabg.bg препоръчват да изберете услугата регистрация на фирма онлайн, за да спестите време и да сте сигурни в положителния краен резултат. Клиентите, които избират да работят с посредник, остават много доволни, тъй като компанията работи с юристи и счетоводители. Те могат да ви консултират и да насочат вниманието ви към важните правни аспекти, свързани с бъдещия бизнес.

Кои са най-важните стъпки при регистрация на фирма в България?

Без значение дали сами ще подадете документите към търговския регистър или ще използвате услугите на специалисти е добре да знаете, кои са необходимите документи. За да се случат нещата бързо и безпроблемно, трябва да следвате определени стъпки, а те са:

изберете име за новата фирма – това е действително важен момент, тъй като името ще ви представя пред вашите клиенти. То трябва да е запомнящо се и да е свързано с дейността, която ще упражнявате. Изискването на закона е да бъде оригинално, ето защо проверете в Търговския регистър дали не се използва от някой друг;

решете в каква правна форма ще направите регистрация на дружеството – често хората избират това да бъде Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), Дружество с ограничена отговорност (ООД), Едноличен търговец (ЕТ);

адрес на фирмата и седалище на управление – те могат да са различни. Адресът на компанията би могъл да бъде по вашата лична карта, докато този на управление, там където упражнявате дейността;

трябва внимателно да се опише предметът на дейност – първо се отбелязва това с което ще се занимавате основно, а после се изреждат и други дейности, които може да развиете във времето;

прави се учредителен акт или дружествен договор, ако имате съдружници - този документ е много важен, тъй като в него се съдържа почти цялата информация свързана с предмета на дейност и други подробности;

открива се набирателна сметка в банката – тук превеждате началния капитал и получавате документ, който е важен за регистрацията;

попълват се декларации изискуеми по закон – по чл.141 ал.8 и чл.142 от Търговския закон;

прави се и нотариално заверен спесимен от подписа на управителя – това е съгласието за управление.

За да избегнете цялата бюрокрация и да спестите време, може да заложите на онлайн регистрацията на фирма. На сайта ще подготвят всички необходими документи бързо и коректно.

Защо да предпочетем услугата регистрация на фирма онлайн?

Много са хората, които се доверяват на онлайн услугата. Да се направи регистрация на фирма вече е много по-удобно, благодарение на интернет. Ако изберете специализиран посредник, който да се ангажира от ваше име да подаде документите, ще съкратите процедурата значително. Онлайн трябва да изпълните само няколко изисквания, без да посещавате офиса в София. Това е и причината много клиенти извън столицата да избират услугите на Mediabg.bg. Получавате всичко по електронната си поща, за да се запознаете с документите и да ги разпишете.

След това в рамките на три дни те ще бъдат разгледани и ще имате регистрация, за да упражнявате своята дейност. Това значително ще улесни вашите задачи, тъй като няма да губите време, за да пътувате до столицата и да попълвате сами документацията. Грешка няма как да стане, понеже служителите на компанията са опитни и ежедневно се занимават с разнообразни казуси. Имате шанс да отделите повече време на другите си ангажименти, без да се занимавате с излишна бюрокрация. Ако случайно сами подавате документите и допуснете дребна грешка, ще се наложи да преправяте данните, а това ще отнема още време.

Кой е правилният начин чужденец да започне бизнес в страната?

От сайта могат да съдействат за регистриране на фирма от чужденец. През последните години много чужди граждани развиват търговска дейност в България. За да направят коректна регистрация на своята фирма също използват услугите на експерти. Подаването на документите онлайн е огромно улеснение както за българите, така и за чужденците. Изискванията при започване на бизнес в България за чуждите граждани са същите. Разликата се състои в това, че трябва да представят документ за пребиваване в страната.

Това може да е нотариален акт за имот или договор за наем. В случай че човекът не знае български език, документите трябва да бъдат преведени от заклет преводач. Всички останали изисквания са същите както и за българите. Процедурата може значително да бъде улеснена, ако наемете посредник.

Да се доверим ли на опитни специалисти?

Не само чуждите граждани, но и българите избират експерти, когато им предстои регистрация на фирма. Хората, които се занимават с подобна дейност, са юристи и притежават необходимите познания. С тяхна помощ всичко става много по-бързо и лесно, няма грешки и забавяния. Освен това може да се възползвате от консултацията, за да изберете най-добрата правна форма, в която да заработи вашето дружество. Те винаги ще бъдат на линия за допълнителни въпроси и уточнения така, че в най-кратък срок да получите одобрение и да започнете своя бизнес. Можете да разгледате и как стоят нещата на Английски език в страницата company registration bulgaria.