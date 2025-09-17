Sellers’ Day 2025: ден, посветен на стратегията, ИИ решенията и новите регионални програми за растеж за търговците на eMAG Marketplace

Снимка: eMAG

eMAG организира осмото издание на Sellers’ Day – регионално събитие, посветено на предприемачи, които развиват бизнеса си чрез eMAG Marketplace. Очаква се да се включат хиляди местни и международни търговци – както на място, така и онлайн. Местата са ограничени, но за първи път в историята на събитието предприемачи в областта на електронната търговия, които все още не са активни в eMAG, също могат да присъстват, ако си направят акаунт в платформата до 20 септември

През последните 14 години общността на eMAG Marketplace расте стабилно и днес надхвърля 64 000 активни търговци в трите държави, където има eMAG Marketplace – България, Румъния и Унгария. За предприемачите eMAG Marketplace е лесен начин да започнат онлайн продажби и врата към разширяване на клиентската им база в региона, като резултатите се превръщат директно в продажби – над 60% от продуктите, продавани в eMAG, се предлагат от Marketplace търговци. 

Събитието съчетава стратегическа визия, технологични решения и практически опит за развитие на устойчива електронна търговия: 

  • Първи достъп до технологични подобрения в платформата, задвижвани от ИИ и автоматизация; 
  • Програми за ускорен растеж, като Трансграничната програма на eMAG, Fulfilment на eMAG (FBE), Genius, eMAG Ads и eMAG Campaigns; 
  • Финансови възможности за търговците – включително представяне на нови решения за финансиране на развиващи се бизнеси. 

„Търговците са в основата на eMAG Marketplace и нашите инвестиции са насочени към програми за растеж, базирани на ИИ. На Sellers’ Day ще демонстрираме как използваме изкуствен интелект, за да подобряваме продуктовите листинги и конверсии, да оптимизираме кампаниите в eMAG Ads, да прогнозираме търсенето и да управляваме наличностите, както и да улесним доставките чрез FBE и достъпа до клиенти чрез Genius. Така предприемачите могат бързо да открият правилните инструменти за растеж на бизнеса си, особено в по-сложния макроикономически контекст, в който оперираме,“ казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG България. 

Участието в събитието е безплатно и отворено за активни търговци на платформата, както и за предприемачи, които си създадат акаунт в нея до 20 септември. Sellers’ Day 2025 ще се проведе на 23 септември 2025 г. от 09:00 ч. във Face Convention Center (Piața Presei Libere 3–5, Букурещ), както и онлайн; местата са ограничени. За повече информация и за регистрация, последвайте този линк – eMAG Sellers’ Day 2025.  

 

