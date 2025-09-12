Умни филтриращи чешми ще посрещнат учениците в 5 училища за първия учебен ден като част от програмата “ВОДИМ” на ОББ и Mastercard

Дългосрочната програма за чиста вода от извора до чешмата стартира с почистване и ревитализация на 3 планински чешми в Природен парк “Витоша”, и осигуряване на достъп до качествена питейна вода в училищата.

ОББ и Mastercard поставят началото на дългосрочната програма за чиста питейна вода от извора до чешмата с посланието “ВОДИМ” с инсталацията на умни филтриращи чешми в пет столични училища за началото на учебната година. Инициативата стартира в обявената от ООН за година на ледниците 2025-та и ще включва различни проекти за възстановяване на природни водоизточници, осигуряване на достъп до филтрирана вода и активното включване на общностите в каузи за опазване на околната среда.

Като първа реализирана акция в тази посока, в първия учебен ден 5 столични училища ще посрещнат 4 500 ученици с новите модерни чешми – HYDRASTATION. Иновативните водни диспенсъри целят да създадат здравословни навици за прием на вода и хидратация у младежите, както и да намалят употребата на еднократна пластмаса. Официалното представяне на HYDRASTATION се състоя в сградата на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I“ с присъствието на г-н Кристоф Де Мил – главен изпълнителен директор на ОББ и г-н Божидар Емануилов – зам. кмет на район “Оборище”.

„Водата е не само жизненоважен ресурс за хората, но и ключов фактор за устойчивото развитие на общностите и икономиката.”, каза главният изпълнителен директор на ОББ Кристоф Де Мил по време на събитието. “За нас в ОББ това е повод да засилим ангажимента си към инициативи, които подкрепят достъпа до чиста вода, намаляването на пластмасовите отпадъци и опазването на водните източници, и ще развиваме все повече такива в бъдеще.”

Убедени сме, че образованието и активното включване на обществото в действия за тази кауза са пътят към едно по-здраво и устойчиво бъдеще.”, споделя Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово. “Затова сме много щастливи да стартираме тази дългосрочна програма с правилните партньори и се надяваме тази обща каузата да бъде все по-припозната от цялото общество в бъдеще.“

Още през 2025 г. програмата ще включи дейности “от извора до чешмата”, като вече тече работа по възстановяването на три планински чешми и микровлажни зони около тях във Витоша. Проектът се реализира в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие и Природен парк Витоша и цели да допринася едновременно за достъп до чиста вода и опазване на природата и биоразнообразието в планината. Първите локации са избрани след експертно проучване с фокус върху ценни видове, състоянието на водоизточниците и достъпността им за посетители и ще бъдат представени скоро.

В партньорство с район „Оборище“ на Столична община с иновативните чешми HYDRASTATION вече са оборудвани Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“, 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I“, Софийска математическа гимназия. Така общо над 4500 ученици ще имат достъп до чиста питейна вода от новата учебна година. Умните чешми предлагат 4-степенно филтриране, безконтактен сензор за пълнене, достъп за деца със специални потребности, и информация за спестените пластмасови бутилки, които насърчават отговорност към природата сред младите ползватели.